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Байден хоче підняти податки для тих, хто отримує понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Кандидат в президенти США від демократів Джо Байден заявив, що в разі обрання підніме податки для тих, хто заробляє більше $ 400 тис. На рік, але для тих, хто отримує менше, не буде ніяких нових податків.
Дивися повний текст Байден хоче підняти податки для тих, хто отримує понад $400 тисяч за рік
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R2
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:20
У нас всё наоборот,все дыры "затыкаются"за счёт различных повышений для бедных.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:42
sena_2008atp написав:
У нас всё наоборот,все дыры "затыкаются"за счёт различных повышений для бедных.
Капитан очевидность подсказывает, что все дело в количестве народа, зарабатывающего под пол лямя баков в год "у нас"...
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_hunter
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Додано: Вів 25 сер, 2020 20:52
Таких у нас называют популистами.
Отец революций и блм-ов
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p_a_l
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:38
Байдена нам надо: тут шариковых готовых проголосовать за такого кандидата не меньше 73%.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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