|
|
|
Байден хоче підняти податки для тих, хто отримує понад...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Кандидат в президенти США від демократів Джо Байден заявив, що в разі обрання підніме податки для тих, хто заробляє більше $ 400 тис. На рік, але для тих, хто отримує менше, не буде ніяких нових податків.
Дивися повний текст Байден хоче підняти податки для тих, хто отримує понад $400 тисяч за рік
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89969
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:20
У нас всё наоборот,все дыры "затыкаются"за счёт различных повышений для бедных.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2071
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 13:42
sena_2008atp написав:
У нас всё наоборот,все дыры "затыкаются"за счёт различных повышений для бедных.
Капитан очевидность подсказывает, что все дело в количестве народа, зарабатывающего под пол лямя баков в год "у нас"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2652
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:52
Таких у нас называют популистами.
Отец революций и блм-ов
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3042
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:38
Байдена нам надо: тут шариковых готовых проголосовать за такого кандидата не меньше 73%.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1062
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 269 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:33
Если этот выживающий из ума персонаж победит в ноябре США очень быстро превратится в Венесуэлу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4012
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:48
shapo написав:
Если этот выживающий из ума персонаж победит в ноябре США очень быстро превратится в Венесуэлу
Там в обраточку срочно необходим Зеленский или лучше Порошенко, ведь все адекватные по медицинским заключениям здесь.
Востаннє редагувалось ruvex
в Вів 25 сер, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10035
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 776 раз.
- Подякували: 2196 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:49
shapo написав:
Если этот выживающий из ума персонаж победит в ноябре США очень быстро превратится в Венесуэлу
Знову фантазуєш діду?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 8850
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|