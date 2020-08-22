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Зеленський повідомив, чи
витримає бюджет підвищення...

Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 13:24

Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю каналу "Україна 24" сказав Президент Володимир Зеленський.

Дивися повний текст Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення \"мінімалки\".
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