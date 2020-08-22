Про це в інтерв'ю каналу "Україна 24" сказав Президент Володимир Зеленський.
Дивися повний текст Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення \"мінімалки\".
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Додано: Вів 25 сер, 2020 13:24
Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення...
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Дивися повний текст Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення \"мінімалки\".
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