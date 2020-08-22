Про це в інтерв'ю каналу "Україна 24" сказав Президент Володимир Зеленський.
Дивися повний текст Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення \"мінімалки\".
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Додано: Вів 25 сер, 2020 14:41
Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення \"мінімалки\".
Додано: Вів 25 сер, 2020 14:41
зачем вообще брать комментарии этого сценического "гения"? Он же вообще дупля не отстреливает в том что ему пишут и подсовывают на оглашение вслух. Понятно что государство выдержит, оно же деньги печатает, особенно сейчас, после того как главой НУ стал более покладистый Зеленскому человек. Другое дело бизнес, тут будут вопросы либо с уходом в тень части бизнеса, либо увольнением части персонала
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