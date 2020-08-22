RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський повідомив, чи
витримає бюджет підвищення...

Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:41

Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю каналу "Україна 24" сказав Президент Володимир Зеленський.

Дивися повний текст Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення \"мінімалки\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89957
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 14:41

зачем вообще брать комментарии этого сценического "гения"? Он же вообще дупля не отстреливает в том что ему пишут и подсовывают на оглашение вслух. Понятно что государство выдержит, оно же деньги печатает, особенно сейчас, после того как главой НУ стал более покладистый Зеленскому человек. Другое дело бизнес, тут будут вопросы либо с уходом в тень части бизнеса, либо увольнением части персонала
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський повідомив, чи витримає бюджет підвищення...
R2 » Вів 25 сер, 2020 13:24
0 27
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 13:24
R2
Валютна іпотека: Зеленський ветував закон про мораторій...
R2 » Суб 22 сер, 2020 17:23
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 17:23
tolja3334
Зеленський пояснив, чому Україна не розробляє свою...
R2 » П'ят 21 сер, 2020 14:06
3 168
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 сер, 2020 20:29
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20215)
25.08.2020 15:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.