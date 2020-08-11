Економіка Німеччини опустилася до показника 50-річної...
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Економіка Німеччини в другому кварталі цього року скоротилася на 9,7% в порівнянні з попередніми трьома місяцями. Про це свідчать остаточні дані Федерального статистичного агентства ФРН (Destatis), повідомляє Інтерфакс-Україна. Відзначається, що це найістотніші темпи падіння з початку обліку показника в 1970 році. У річному вираженні падіння ВВП з поправкою на число робочих днів склало 11,3%. Попередні дані вказували на зменшення першого показника на 10,1%, другого - на 11,7%. Експерти в середньому не очікували перегляду показників, згідно Trading Economics. Раніше вже повідомлялося, що економіка Німеччини впала до 50-річного мінімуму через карантин.