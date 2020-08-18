Уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада.
Дивися повний текст Кабмін пропонує продовжити карантин до листопада.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:11
Кабмін пропонує продовжити карантин до листопада
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує продовжити карантин до листопада.
Додано: Вів 25 сер, 2020 16:11
Твари продолжают убивать економику. Интересно сколько им за это платят или компромат на них есть жесткий.
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