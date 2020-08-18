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Кабмін пропонує продовжити
карантин до листопада

Кабмін пропонує продовжити карантин до листопада
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:11

Кабмін пропонує продовжити карантин до листопада

Пропонуємо до обговорення:
Уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада.

Дивися повний текст Кабмін пропонує продовжити карантин до листопада.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:11

Твари продолжают убивать економику. Интересно сколько им за это платят или компромат на них есть жесткий.
Nicolas21
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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