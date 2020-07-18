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Поліція почала штрафувати
за ЗD номерні знаки

Поліція почала штрафувати за ЗD номерні знаки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:28

Поліція почала штрафувати за ЗD номерні знаки

Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про адміністративну відповідальність за використання ЗD номерних знаків.

Дивися повний текст Поліція почала штрафувати за ЗD номерні знаки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:28

Я недавно видел LED светильник под нижней частью переднего номерного знака, в зеркало я номера не смог определить даже днем. Вот умельцы и не придерешся.
nikit_a
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 16:57

  nikit_a написав:Я недавно видел LED светильник под нижней частью переднего номерного знака, в зеркало я номера не смог определить даже днем. Вот умельцы и не придерешся.

Вот именно на такин модификации камерам вообще пофигу...
_hunter
 
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