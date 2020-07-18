Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про адміністративну відповідальність за використання ЗD номерних знаків.
Дивися повний текст Поліція почала штрафувати за ЗD номерні знаки.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 16:28
Поліція почала штрафувати за ЗD номерні знаки
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Дивися повний текст Поліція почала штрафувати за ЗD номерні знаки.
Додано: Вів 25 сер, 2020 16:28
Я недавно видел LED светильник под нижней частью переднего номерного знака, в зеркало я номера не смог определить даже днем. Вот умельцы и не придерешся.
Додано: Вів 25 сер, 2020 16:57
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