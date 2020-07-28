Нова пошта запустила послугу для здійснення безпечних онлайн-угод між продавцями і покупцями - «Сейф-сервіс».
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Додано: Вів 25 сер, 2020 17:11
Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»
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