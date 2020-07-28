Нова пошта запустила послугу для здійснення безпечних онлайн-угод між продавцями і покупцями - «Сейф-сервіс».
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Додано: Вів 25 сер, 2020 17:11
Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»
Пропонуємо до обговорення:
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Додано: Вів 25 сер, 2020 18:10
Re: Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»
Вот что значит приватная компания.. не то что Укрпочта..
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:48
Re: Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»
Да, только я в такую фигню как продавец категорически не играю.
Новая Почта хочет отказаться от денег за наложку?. Не смешите. Они скоро будут заставлять коробки в обрештовку упаковывать. Бесплатный сыр... Жлобством так и тянет.
Зе-Чмо
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