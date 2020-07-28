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Нова пошта запустила
«Сейф-сервіс»

Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:11

Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»

Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта запустила послугу для здійснення безпечних онлайн-угод між продавцями і покупцями - «Сейф-сервіс».

Дивися повний текст Нова пошта запустила «Сейф-сервіс».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:11

Это типа олх только без олх? Наконец-то :).
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:10

Re: Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»

Вот что значит приватная компания.. не то что Укрпочта..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:48

Re: Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»

Да, только я в такую фигню как продавец категорически не играю.
Новая Почта хочет отказаться от денег за наложку?. Не смешите. Они скоро будут заставлять коробки в обрештовку упаковывать. Бесплатный сыр... Жлобством так и тянет.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 05:58

Навіщо ''придумувати нове'' коли воно вже давно працює з ОЛХ доставкою. В цьому всьому насторожують слова: 10 гривень в тестовому періоді за перевід грошей. Очевидно що надалі буде та ж сама обдиралівка
mikhail_kotsovskiy
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:01

Re: Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»

  mikhail_kotsovskiy написав:Навіщо ''придумувати нове'' коли воно вже давно працює з ОЛХ доставкою.

Так оно через Новую почту и работает. А теперь оно работает так же через Новую почту но без ОЛХ.
  mikhail_kotsovskiy написав:10 гривень в тестовому періоді за перевід грошей. Очевидно що надалі буде та ж сама обдиралівка

Никто ж не заставляет пользоваться услугой. Можно как и раньше отправлять предоплату переводом на карту, а потом писать на красном сайте очередную жалобу на банк что их клиент оказался мошеником не выславшим товар. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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