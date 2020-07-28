Нова пошта запустила послугу для здійснення безпечних онлайн-угод між продавцями і покупцями - «Сейф-сервіс».
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Додано: Вів 25 сер, 2020 17:11
Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова пошта запустила «Сейф-сервіс».
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:10
Re: Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»
Вот что значит приватная компания.. не то что Укрпочта..
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:48
Re: Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»
Да, только я в такую фигню как продавец категорически не играю.
Новая Почта хочет отказаться от денег за наложку?. Не смешите. Они скоро будут заставлять коробки в обрештовку упаковывать. Бесплатный сыр... Жлобством так и тянет.
Зе-Чмо
Додано: Сер 26 сер, 2020 05:58
Навіщо ''придумувати нове'' коли воно вже давно працює з ОЛХ доставкою. В цьому всьому насторожують слова: 10 гривень в тестовому періоді за перевід грошей. Очевидно що надалі буде та ж сама обдиралівка
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:01
Re: Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»
Так оно через Новую почту и работает. А теперь оно работает так же через Новую почту но без ОЛХ.
Никто ж не заставляет пользоваться услугой. Можно как и раньше отправлять предоплату переводом на карту, а потом писать на красном сайте очередную жалобу на банк что их клиент оказался мошеником не выславшим товар.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:57
Несовершенность OLX-доставки заключается в том, что посылку выше 29 кг объемного веса на НП по этой услуге от Вас не примут. Возможно, с сейф-сервисом будет иначе.
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