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Нова пошта запустила
«Сейф-сервіс»

Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:14

  Im_A написав:В любом случае, это новые возможности для клиентов. Посмотрим, как будет работать на практике.

На практике очередя на приемке и удивленный продавец, который не понимает что велосипед или коляску отправить такой доставкой нельзя. Пока выясняет что да как, время идет, а очередь нервничает. Хочется дать кому то по морде, но не понятно кому. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:56

p_a_l
наверное продавцу который поленился потратить пять минут своего времени на предварительное ознакомление с условиями отправки.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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