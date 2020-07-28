Нова пошта запустила «Сейф-сервіс»

На практике очередя на приемке и удивленный продавец, который не понимает что велосипед или коляску отправить такой доставкой нельзя. Пока выясняет что да как, время идет, а очередь нервничает. Хочется дать кому то по морде, но не понятно кому.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:14
На практике очередя на приемке и удивленный продавец, который не понимает что велосипед или коляску отправить такой доставкой нельзя. Пока выясняет что да как, время идет, а очередь нервничает. Хочется дать кому то по морде, но не понятно кому.
Зе-Чмо
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:56
p_a_l
наверное продавцу который поленился потратить пять минут своего времени на предварительное ознакомление с условиями отправки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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