|
|
|
Компанія Новинського викуповує акції Юнекс Банку у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:18
Пропонуємо до обговорення:
20 серпня акціонери Юнекс Банку компанії Withine Investments LTD (94,98%) і ТОВ "Флот Експрес" (4,36%) уклали договір про спільне придбання прав власності на контрольний пакет акцій цієї фінустанови в розмірі 99,34%.
Дивися повний текст Компанія Новинського викуповує акції Юнекс Банку у міноритаріїв
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89962
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 25 сер, 2020 17:18
Будет банкротить !? Банк "Форум" уже закопал .... шо опять !?
-
a_kibets
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 14.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий
і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|475
|
|
|0
|53
|
Вів 04 сер, 2020 18:42
R2
|
|1
|59
|
|