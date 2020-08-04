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Компанія Новинського викуповує
акції Юнекс Банку у...

Компанія Новинського викуповує акції Юнекс Банку у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:18

Компанія Новинського викуповує акції Юнекс Банку у...

Пропонуємо до обговорення:
20 серпня акціонери Юнекс Банку компанії Withine Investments LTD (94,98%) і ТОВ "Флот Експрес" (4,36%) уклали договір про спільне придбання прав власності на контрольний пакет акцій цієї фінустанови в розмірі 99,34%.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:18

Будет банкротить !? Банк "Форум" уже закопал .... шо опять !?
a_kibets
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