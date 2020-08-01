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Мінімальна зарплата 10 тисяч:
радник Зеленського...

Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:24

Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз в Україні немає передумов для того, щоб мінімальна зарплата зростала і далі.

Дивися повний текст Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського розповів, чи це можливо.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:25

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