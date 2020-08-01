Зараз в Україні немає передумов для того, щоб мінімальна зарплата зростала і далі.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського розповів, чи це можливо.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 17:24
Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського...
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Дивися повний текст Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського розповів, чи це можливо.
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