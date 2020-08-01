Зараз в Україні немає передумов для того, щоб мінімальна зарплата зростала і далі.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського розповів, чи це можливо.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 17:24
Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського розповів, чи це можливо.
Додано: Вів 25 сер, 2020 22:24
Re: Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського...
Давайте, уже первого октября. Поспешите, иначе местных выборов не выиграть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:18
Походу "радник" наконец прочитал "12 стульев" и воодушевился сеансом одновременной игры в шахматы на 30 досках...
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:26
Re: Мінімальна зарплата 10 тисяч:
Тарифы на 7,5 тисяч.
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