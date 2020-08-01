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Мінімальна зарплата 10 тисяч:
радник Зеленського...

Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:24

Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз в Україні немає передумов для того, щоб мінімальна зарплата зростала і далі.

Дивися повний текст Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського розповів, чи це можливо.
R2
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Остановитесь!
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:24

Re: Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського...

Давайте, уже первого октября. Поспешите, иначе местных выборов не выиграть.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:18

Походу "радник" наконец прочитал "12 стульев" и воодушевился сеансом одновременной игры в шахматы на 30 досках...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:26

Re: Мінімальна зарплата 10 тисяч:

Тарифы на 7,5 тисяч.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:21

Все забывают, что 5000 грн. это "на руки" - только 4000 грн.!
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:27

Да и 10 000 000 возможна.
Девальвацию никто не отменял.
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