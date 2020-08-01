Мінімальна зарплата 10 тисяч: радник Зеленського...

Додано: Чет 27 сер, 2020 06:27

Зарплаты уже были и по сто тысяч и по миллиону, Я это помню. Это всегда приводит к повышению цен. Зарплату нужно только снижать а ещё больший эффект будет если убрать НДС и уменьшать продолжительность рабочего дня. Тогда будет расти стоимость денег. Я согласен на зарплату одна гривна в месяц, при этом её должно хватать для прожития всей семьи из 4- х человек и ещё остаться для поездки в отпуск на своей машине и на лекарства родителям. Не копейки выводить из оборота а сделать так что бы за копейку можно было неделю в ресторане питаться. Вот тогда это будет реальное повышение зарплаты.