Йдеться лише про вилучення водійського посвідчення, позбавити останнього може лише суд.
Дивися повний текст В яких випадках поліцейський має право вилучити посвідчення водія.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:12
В яких випадках поліцейський має право вилучити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В яких випадках поліцейський має право вилучити посвідчення водія.
Додано: Вів 25 сер, 2020 18:13
Мені дуже цікаво на прикладі за яке адмінпорушення може поліцейський вилучити посвідчення.Я не показав на вимогу посвідчення.Угрубій формі відповів поліцейському.За тещо обізвав менедебілом у60років бо їду на Запорожці послав його подальше.Не секрет працюють вони як і40 років назад.А ядумав пишуть адмін протокол направляють у суд і там після рішення суду винуватець залишає посвідчення,а не вилучає поліцейський якого потім днем с огнем не сищишь.
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:45
Re: В яких випадках поліцейський має право вилучити...
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|