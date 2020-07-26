RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В яких випадках поліцейський
має право вилучити...

В яких випадках поліцейський має право вилучити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:12

В яких випадках поліцейський має право вилучити...

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться лише про вилучення водійського посвідчення, позбавити останнього може лише суд.

Дивися повний текст В яких випадках поліцейський має право вилучити посвідчення водія.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89968
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:13

Мені дуже цікаво на прикладі за яке адмінпорушення може поліцейський вилучити посвідчення.Я не показав на вимогу посвідчення.Угрубій формі відповів поліцейському.За тещо обізвав менедебілом у60років бо їду на Запорожці послав його подальше.Не секрет працюють вони як і40 років назад.А ядумав пишуть адмін протокол направляють у суд і там після рішення суду винуватець залишає посвідчення,а не вилучає поліцейський якого потім днем с огнем не сищишь.
antonellipeter1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 18:16

Как происходит изъятие прав, если у водителя только права в "Дії"?..
_hunter
 
Повідомлень: 2652
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:45

Re: В яких випадках поліцейський має право вилучити...

  _hunter написав:Как происходит изъятие прав, если у водителя только права в "Дії"?..
Заставляют удалить Дию из смартфона))
Джон
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:44

  Джон написав:
  _hunter написав:Как происходит изъятие прав, если у водителя только права в "Дії"?..
Заставляют удалить Дию из смартфона))

Отбирают смартфон!!!1111 :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 06.08.19
Подякував: 268 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-5 країн, у яких українці найчастіше відкривають...
R2 » Пон 17 сер, 2020 17:07
3 263
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 23:02
Scotch
До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список
R2 » Нед 02 сер, 2020 13:33
3 165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 07:55
Джон
Вакансій стало більше: яких працівників шукають...
R2 » Нед 26 лип, 2020 11:14
1 300
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 11:14
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88866)
25.08.2020 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.