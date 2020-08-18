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Американець через банківську
помилку розбагатів на $2,5 млрд

Американець через банківську помилку розбагатів на $2,5 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:12

Американець через банківську помилку розбагатів на $2,5 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Житель американського штату Массачусетс Блез Агірре несподівано сам для себе став мільярдером. На своєму банківському рахунку він виявив солідну суму - 2,45 мільярда доларів.

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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:12

Маячня якась. Не розбагатів, а просто побачив хибну суму на екрані.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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