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Американець через банківську помилку розбагатів на $2,5 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 сер, 2020 19:12
Пропонуємо до обговорення:
Житель американського штату Массачусетс Блез Агірре несподівано сам для себе став мільярдером. На своєму банківському рахунку він виявив солідну суму - 2,45 мільярда доларів.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 19:12
Маячня якась. Не розбагатів, а просто побачив хибну суму на екрані.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:45
Були випадки, коли люди ці гроші тратили, а потім сиділи за крадіжку
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svyatoslav_hromyak
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