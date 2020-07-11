Про це пише enkorr.
Дивися повний текст Бензини і дизельне пальне продовжують дорожчати.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 20:43
Бензини і дизельне пальне продовжують дорожчати
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Дивися повний текст Бензини і дизельне пальне продовжують дорожчати.
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:43
И это не пик, походу. Сегодня заехал на Амик заправится - чую, 95-й ацетончиком попахивает. Спрашиваю- Чей бенз... Заправщик говорит, Кременчугский, беларуского нет и пока не будет.
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