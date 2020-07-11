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Бензини і дизельне пальне
продовжують дорожчати

Бензини і дизельне пальне продовжують дорожчати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:43

Бензини і дизельне пальне продовжують дорожчати

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише enkorr.

Дивися повний текст Бензини і дизельне пальне продовжують дорожчати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:43

И это не пик, походу. Сегодня заехал на Амик заправится - чую, 95-й ацетончиком попахивает. Спрашиваю- Чей бенз... Заправщик говорит, Кременчугский, беларуского нет и пока не будет.
XsanyaX
 
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