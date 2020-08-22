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В уряді назвали переваги підвищення мінімальної зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:14
Пропонуємо до обговорення:
Підвищені виплати призведуть до зростання бюджету Пенсійного фонду.
Дивися повний текст В уряді назвали переваги підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень
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