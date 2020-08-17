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Держборг розвинених країн досяг максимуму з часів Другої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 сер, 2020 21:32
Пропонуємо до обговорення:
У липні 2020 року державний борг розвинених країн досяг 128% світового ВВП. Попередній максимум цього показника був зафіксований в 1946 році і становив 124%. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 21:32
І кому вони винні?
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