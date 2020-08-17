RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Держборг розвинених країн досяг
максимуму з часів Другої...

Держборг розвинених країн досяг максимуму з часів Другої...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:32

Держборг розвинених країн досяг максимуму з часів Другої...

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2020 року державний борг розвинених країн досяг 128% світового ВВП. Попередній максимум цього показника був зафіксований в 1946 році і становив 124%. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Дивися повний текст Держборг розвинених країн досяг максимуму з часів Другої світової - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89968
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 21:32

І кому вони винні?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2261
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19...
R2 » Нед 23 сер, 2020 13:56
6 624
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 10:07
o_boiko
Топ-5 країн Європи за кількістю технологічних вакансій
R2 » Нед 23 сер, 2020 23:18
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 23:25
Ukrainian
ТОП-5 країн, у яких українці найчастіше відкривають...
R2 » Пон 17 сер, 2020 17:07
3 263
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 23:02
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88867)
25.08.2020 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.