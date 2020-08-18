Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що житлово-комунальне господарство потребує системної реформи.
Дивися повний текст Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе реструктуризація.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:51
Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе реструктуризація.
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:51
Все верно. Коммуна напоминает автодор - дай им хоть трильйон дорог всеравно не будет. Для начала пусть подтвердят свои расходы и выставлят в интернет всю бухгалтерию вкл з/п акты закупки с ценами.... очень интересно посмотреть свой жэк
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