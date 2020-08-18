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Рада хоче ліквідувати борги
за комуналку: чи допоможе...

Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:51

Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Пропонуємо до обговорення:
Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що житлово-комунальне господарство потребує системної реформи.

Дивися повний текст Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе реструктуризація.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:51

Все верно. Коммуна напоминает автодор - дай им хоть трильйон дорог всеравно не будет. Для начала пусть подтвердят свои расходы и выставлят в интернет всю бухгалтерию вкл з/п акты закупки с ценами.... очень интересно посмотреть свой жэк
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 06:34

Щось наші депутати несерйозні, чого абонплату, давайте зразу списуйте гроші на рік вперед по захмарним тарифам і фіктивним послугам, а то бідний Фірташ в Австрії голодує.
Українець
 
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