Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Додано: Сер 26 сер, 2020 09:49

olivera написав: В случае с ЖКХ такой вариант не пройдет. В случае с ЖКХ такой вариант не пройдет.

Пройдет. Многие услуги уже можно поменять даже не меняя жилья. Правда пролетариат очень недоволен появлению этих новых возможностей. Тот самый пролетариат у котого сантехники-алегархе отбирают последний кусок хлеба когда хотят денег за свою работу.Была полная монополия ЖЭК-ов на ком.услуги. Теперь любые желающие проживающие в в многоквартирном доме могут организовать ОСББ и заниматься обслуживанием дома или самостоятельно или нанять какую-то частную компанию которая уже совсем не совсковый ЖЭК.Была полная монополиня газосбытов на поставку газа. Хотя в квартирах газ это самая дешевая услуга тем не менее. Уже совсем скоро можно будет выбирать у кого именно ты будешь покупать газ. Единственное что нельзя будет поменять это оператора обслуживающего газотранспортную сеть от распределительной станции до дома.С отоплением, водоснабжением и электроснабжением пока что всё по старому. Но их тоже можно модернизировать как это уже сделали с газом.Ну и у тебя всегда остаётся возможность продать ячейку в муравейнике и купить дом на хуторе : тогда всё будет зависить только от тебя, даже на автодор пенять уже не сможешь - сам, всё сам