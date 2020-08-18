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Рада хоче ліквідувати борги
за комуналку: чи допоможе...

Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:51

Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Пропонуємо до обговорення:
Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що житлово-комунальне господарство потребує системної реформи.

Дивися повний текст Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе реструктуризація.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 23:51

Все верно. Коммуна напоминает автодор - дай им хоть трильйон дорог всеравно не будет. Для начала пусть подтвердят свои расходы и выставлят в интернет всю бухгалтерию вкл з/п акты закупки с ценами.... очень интересно посмотреть свой жэк
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 06:34

Щось наші депутати несерйозні, чого абонплату, давайте зразу списуйте гроші на рік вперед по захмарним тарифам і фіктивним послугам, а то бідний Фірташ в Австрії голодує.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:00

Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

  l4567 написав:Для начала пусть подтвердят свои расходы и выставлят в интернет всю бухгалтерию вкл з/п акты закупки с ценами....
Не забудь потребовать того же от ближайшего АТБ, своего мобильного оператора, хозяина квартиры в Бердянске или Одессе у которого будешь отдыхать в следующем году.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:47

vitaliy_berdinskikh
Если не нравится АТБ, мобильный оператор или хозяин квартиры в Бердянске с их расценками, то всегда можно получить те же товары или услуги у других таких же продавцов. В случае с ЖКХ такой вариант не пройдет.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:49

Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

  olivera написав:В случае с ЖКХ такой вариант не пройдет.

Пройдет. Многие услуги уже можно поменять даже не меняя жилья. Правда пролетариат очень недоволен появлению этих новых возможностей. Тот самый пролетариат у котого сантехники-алегархе отбирают последний кусок хлеба когда хотят денег за свою работу.

Была полная монополия ЖЭК-ов на ком.услуги. Теперь любые желающие проживающие в в многоквартирном доме могут организовать ОСББ и заниматься обслуживанием дома или самостоятельно или нанять какую-то частную компанию которая уже совсем не совсковый ЖЭК.

Была полная монополиня газосбытов на поставку газа. Хотя в квартирах газ это самая дешевая услуга тем не менее. Уже совсем скоро можно будет выбирать у кого именно ты будешь покупать газ. Единственное что нельзя будет поменять это оператора обслуживающего газотранспортную сеть от распределительной станции до дома.

С отоплением, водоснабжением и электроснабжением пока что всё по старому. Но их тоже можно модернизировать как это уже сделали с газом.

Ну и у тебя всегда остаётся возможность продать ячейку в муравейнике и купить дом на хуторе : тогда всё будет зависить только от тебя, даже на автодор пенять уже не сможешь - сам, всё сам :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:43

vitaliy_berdinskikh
Я пробовал продать квартиру как вы предлагаете, нотариус потребовал справку о составе семьи, я пошел сначала к начальнику ЖЭКа, он такую справку дать отказался мотивировав это тем, что теперь это по закону не его компетенция, я пошел в новосозданный центр предоставления административных услуг и там мне отказали, сказав что никаких данных обо мне у них нет ибо им ЖЭК не передал "картотеку". На мое предложение сделать запрос в миграционную службу они не отреагировали, сказали никаких запросов делать не будут. Все, круг замкнулся. Тут в государстве дела посерьезнее чем какие-то долги ЖКХ, оно просто не работает.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:19

Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

  olivera написав:Все, круг замкнулся.

Круг не замкнулся. Государственный орган не выполнил возложенных на него обязательств. При чём тут вообще коммуналка? Мы же не прописку обсуждаем, а вывоз мусора, отопление, газ.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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