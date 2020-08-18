Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що житлово-комунальне господарство потребує системної реформи.
Дивися повний текст Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе реструктуризація.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 23:51
Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе реструктуризація.
Додано: Вів 25 сер, 2020 23:51
Все верно. Коммуна напоминает автодор - дай им хоть трильйон дорог всеравно не будет. Для начала пусть подтвердят свои расходы и выставлят в интернет всю бухгалтерию вкл з/п акты закупки с ценами.... очень интересно посмотреть свой жэк
Додано: Сер 26 сер, 2020 06:34
Щось наші депутати несерйозні, чого абонплату, давайте зразу списуйте гроші на рік вперед по захмарним тарифам і фіктивним послугам, а то бідний Фірташ в Австрії голодує.
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:00
Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
Не забудь потребовать того же от ближайшего АТБ, своего мобильного оператора, хозяина квартиры в Бердянске или Одессе у которого будешь отдыхать в следующем году.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:47
vitaliy_berdinskikh
Если не нравится АТБ, мобильный оператор или хозяин квартиры в Бердянске с их расценками, то всегда можно получить те же товары или услуги у других таких же продавцов. В случае с ЖКХ такой вариант не пройдет.
Додано: Сер 26 сер, 2020 09:49
Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
Пройдет. Многие услуги уже можно поменять даже не меняя жилья. Правда пролетариат очень недоволен появлению этих новых возможностей. Тот самый пролетариат у котого сантехники-алегархе отбирают последний кусок хлеба когда хотят денег за свою работу.
Была полная монополия ЖЭК-ов на ком.услуги. Теперь любые желающие проживающие в в многоквартирном доме могут организовать ОСББ и заниматься обслуживанием дома или самостоятельно или нанять какую-то частную компанию которая уже совсем не совсковый ЖЭК.
Была полная монополиня газосбытов на поставку газа. Хотя в квартирах газ это самая дешевая услуга тем не менее. Уже совсем скоро можно будет выбирать у кого именно ты будешь покупать газ. Единственное что нельзя будет поменять это оператора обслуживающего газотранспортную сеть от распределительной станции до дома.
С отоплением, водоснабжением и электроснабжением пока что всё по старому. Но их тоже можно модернизировать как это уже сделали с газом.
Ну и у тебя всегда остаётся возможность продать ячейку в муравейнике и купить дом на хуторе : тогда всё будет зависить только от тебя, даже на автодор пенять уже не сможешь - сам, всё сам
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:43
vitaliy_berdinskikh
Я пробовал продать квартиру как вы предлагаете, нотариус потребовал справку о составе семьи, я пошел сначала к начальнику ЖЭКа, он такую справку дать отказался мотивировав это тем, что теперь это по закону не его компетенция, я пошел в новосозданный центр предоставления административных услуг и там мне отказали, сказав что никаких данных обо мне у них нет ибо им ЖЭК не передал "картотеку". На мое предложение сделать запрос в миграционную службу они не отреагировали, сказали никаких запросов делать не будут. Все, круг замкнулся. Тут в государстве дела посерьезнее чем какие-то долги ЖКХ, оно просто не работает.
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:19
Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
Круг не замкнулся. Государственный орган не выполнил возложенных на него обязательств. При чём тут вообще коммуналка? Мы же не прописку обсуждаем, а вывоз мусора, отопление, газ.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:17
Большинство долгов - "бумажные" т.е. услуг не было предоставлено, но официально от них невозможно отказаться - долг насчитывали.
Списывать - будут скорее всего только киевским частным котельным - остальным дзуськи.
Закроют - вырежут на металолом - примеров много.
В квартирах будете оборудовать самостоятельно автономное отопление и параллельно платить за ЦО.
При чём по "общим ценам" ибо коррупционным путём ограничат оформления.
Вы ошибаетесь!
Для этого приватизировали и стали продавать Землю.
Вывели из реестра тысячи сёл, где ещё живут люди.
И их прямым текстом выживают с земли, травят ядохимикатами,...., в лесах Житомирщины устраивают пожары,....
- Задача одна:
изгнать коренное население и продать Землю.
Там, где есть заводы - их приватизируют, вырезают на металлолом, вывозят.
Только что бы население не занималось промышленным производством в Украине.
Там где было электричество - устанавливают непомерные цены, цены на "поставку".
Где был газ, как бытовое топливо - та же картинка.
Подход к изгнанию коренного украинца с Земли Украины ведётся системно - и здесь Чёрный криминал не обманеш!
- Предложенное Вами ни что более, как глупый самообман.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:22
тоесть уже не важно предоставляется коммуналка или нет, долги будут начислять просто так - на ровном месте, ни за что.
Переходить нужно к предоплате. А абонплата - это коррупция и грабеж.
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