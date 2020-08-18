Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Додано: Сер 26 сер, 2020 13:37

_hunter написав: Но есть одна проблема: в современных условиях физически невозможно отключить индивидуального абонента от услуги так, что бы он не смог самостоятельно подключиться обратно.

Но есть одна проблема: в современных условиях физически невозможно отключить индивидуального абонента от услуги так, что бы он не смог самостоятельно подключиться обратно.

это не проблема. Отключается весь дом, а дальше жильцы сами решают стоит платить коррупционерам и ворам или найти альтернативы.То что вы озвучили - это отмазка, почему не хотят отключать. Натянули сову на глобус. Им не выгодно отключать. Потому что чем больше подключено, тем больше коммунальная служба может красть и больше начислять людям долги. После отключения они лишатся такой кормушки.Наглядный пример с Укртелекомом прекрасно продемонстрировал, что проблема не в потребителях. А в том что сфера предоставления услуг захвачена в монопольное пользование ворами и коррупционерами. Рост абонплаты за телефоны привел только к краху Укртелекома и массовому отказу от их услуг. Благо была альтернатива с мобильной связью. А укртелеком мог бы иметь огромную долю рынка и получать огромные прибыли, если бы не выставлял космические тарифы на абонплату.То что такое происходит - это системная проблема. И именно поэтому из страны бегут производители. Им не нужны перспективы столкнуться с вымогателями, требующими космические тарифы по монопольно навязанной абонплате. Они не хотят иметь дело с ворами захватившими монополии. Как результат - будет расти безработица, падать уровень жизни.