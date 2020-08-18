Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Это и есть загон баранов в стойло.
При чём "пастухи" уже поделили прибыль и страны выгодополучатели.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:26
Это и есть загон баранов в стойло.
При чём "пастухи" уже поделили прибыль и страны выгодополучатели.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:33
Я про это, собственно, в соседней теме и писал... Но есть одна проблема: в современных условиях физически невозможно отключить индивидуального абонента от услуги так, что бы он не смог самостоятельно подключиться обратно.
И даже если про эту "мелочь" забыть -- потребуется полная замена счетчиков -- а тут "обычные" газовые еще не всем за 10 лет поставили.
Но да, рано или поздно все "учетные" услуги перейдут на модель предоплаты.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:35
Схема коррупции одна и та-же. Госпредприятие монополизируется, передается олигарху и он устанавливает растущую абонплату. С Укртелекомом уже проходили. Не просто-ж так люди отказались от стационарных телефонов, а потому что растущими абонплатами обложили.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:37
это не проблема. Отключается весь дом, а дальше жильцы сами решают стоит платить коррупционерам и ворам или найти альтернативы.
То что вы озвучили - это отмазка, почему не хотят отключать. Натянули сову на глобус. Им не выгодно отключать. Потому что чем больше подключено, тем больше коммунальная служба может красть и больше начислять людям долги. После отключения они лишатся такой кормушки.
Наглядный пример с Укртелекомом прекрасно продемонстрировал, что проблема не в потребителях. А в том что сфера предоставления услуг захвачена в монопольное пользование ворами и коррупционерами. Рост абонплаты за телефоны привел только к краху Укртелекома и массовому отказу от их услуг. Благо была альтернатива с мобильной связью. А укртелеком мог бы иметь огромную долю рынка и получать огромные прибыли, если бы не выставлял космические тарифы на абонплату.
То что такое происходит - это системная проблема. И именно поэтому из страны бегут производители. Им не нужны перспективы столкнуться с вымогателями, требующими космические тарифы по монопольно навязанной абонплате. Они не хотят иметь дело с ворами захватившими монополии. Как результат - будет расти безработица, падать уровень жизни.
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, dodik_petia, vitaliy_berdinskikh і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|