Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Это и есть загон баранов в стойло.
При чём "пастухи" уже поделили прибыль и страны выгодополучатели.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:26
Это и есть загон баранов в стойло.
При чём "пастухи" уже поделили прибыль и страны выгодополучатели.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:33
Я про это, собственно, в соседней теме и писал... Но есть одна проблема: в современных условиях физически невозможно отключить индивидуального абонента от услуги так, что бы он не смог самостоятельно подключиться обратно.
И даже если про эту "мелочь" забыть -- потребуется полная замена счетчиков -- а тут "обычные" газовые еще не всем за 10 лет поставили.
Но да, рано или поздно все "учетные" услуги перейдут на модель предоплаты.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:35
Схема коррупции одна и та-же. Госпредприятие монополизируется, передается олигарху и он устанавливает растущую абонплату. С Укртелекомом уже проходили. Не просто-ж так люди отказались от стационарных телефонов, а потому что растущими абонплатами обложили.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:37
это не проблема. Отключается весь дом, а дальше жильцы сами решают стоит платить коррупционерам и ворам или найти альтернативы.
То что вы озвучили - это отмазка, почему не хотят отключать. Натянули сову на глобус. Им не выгодно отключать. Потому что чем больше подключено, тем больше коммунальная служба может красть и больше начислять людям долги. После отключения они лишатся такой кормушки.
Наглядный пример с Укртелекомом прекрасно продемонстрировал, что проблема не в потребителях. А в том что сфера предоставления услуг захвачена в монопольное пользование ворами и коррупционерами. Рост абонплаты за телефоны привел только к краху Укртелекома и массовому отказу от их услуг. Благо была альтернатива с мобильной связью. А укртелеком мог бы иметь огромную долю рынка и получать огромные прибыли, если бы не выставлял космические тарифы на абонплату.
То что такое происходит - это системная проблема. И именно поэтому из страны бегут производители. Им не нужны перспективы столкнуться с вымогателями, требующими космические тарифы по монопольно навязанной абонплате. Они не хотят иметь дело с ворами захватившими монополии. Как результат - будет расти безработица, падать уровень жизни.
Воры захватившие монополии на энергоресурсы и коммунальные услуги строить и созидать ничего не умеют. Они умеют только отжимать, грабить и вымогать. Поэтому и не стоит ожидать, что захватив монополии они поменяются. Действовать они будут все так-же в рамках своего подхода - отжимать, вымогать, красть и т.д. И даже не потому что не хотят. Они может и хотели бы чтото создать и построить, но просто не умеют по другому.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 26 сер, 2020 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 сер, 2020 14:06
бл..я долго думал отказывать ли мой номер начинался с 2 это медные провода советской проводки 60-х,жалко было номера и телефона гдровского-от бабушки..но подумал,уже никто не звонит по нему..лет 30,а подруга бабушки когда звонила ,еще держал..а потм понял-телефон мертвый,нет ну теоретически могут позвонить бывшие школьные друзья -начальных классв.. но и так доберутся.короче ,сказал -на отключение..
Плакали вместе с операторами отключения..
Додано: Сер 26 сер, 2020 14:12
так потому им и не пользуются, что тарифы космические поставили. Себестоимость звонков сегодня по сути бесплатная, с учетом цифровых каналов связи у оператора. Но укртелеком выставил совсем неадекватные тарифы, естественно люди стали пользоваться более дешевой мобильной связью. А потом начали обкладывать абонплатами. А что этим телефоном еще делать, если звонить по нему дорого, а просто стоит и растущую абонплату ест. Зачем это надо? Конечно люди стали избавляться от них.
Причем Укртелеком не хотел даже отключать - акции какие-то левые предлагали, лишь бы не отключались, но куда они денутся. Способа принудить пользоваться стационарным телефоном нет.
Тоже самое хотят и с коммуналкой проделать - думают что от коммуналки люди не смогут отказаться если им запретить. Но очень быстро вся эта коррупционная схема с абонплатами рухнет, обанкротя вместе с собой коммунальные хозяйства.
Не исключено, что именно с целью окончательного разрушения коммунального хозяйства это все и делается.
Додано: Сер 26 сер, 2020 14:34
vitaliy_berdinskikh
Віталій, перепрощую, але чого Ви так топиш за цю систему і цю владу?
Причому на всіх "гострих" темах ... Варум?
Додано: Сер 26 сер, 2020 14:37
Орган не виполнил ... Що будем робити? Що каже Ваш експертий досвід?
зі. Я бачу ви чуваче розумний, по Англіям бували, свинорилили по різним англійськими банками і картами.
Додано: Сер 26 сер, 2020 14:46
Да понятно почему. Их мнение с _hunter можно использовать как хороший индикатор. Если они поддерживают и оправдывают какие-то нововведения, значит за этими нововведениями стоит коррупция и корыстные интересы какого-то олигарха.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 26 сер, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 сер, 2020 14:47
Когда перестанет платить основная масса, как было в 90-е, тогда возможно задумаются всерьез о каких то адекватных шагах, кроме принятия законов по загону населения в долги с дальнейшей перспективой выезда.
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