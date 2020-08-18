Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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change_pm написав:Віталій, перепрощую, але чого Ви так топиш за цю систему і цю владу?
Перепрошую, але якого *** Ви приписуєте мені захист Зеленського, Авакова? І взагалі яким боком Зеленський та Аваков до сплати за спожиті послуги? Ви коли платите на базарі за ковбасу чи яйця це теж тільки тому що Аваков примусив?
Є послуги які віддавна звуться комунальніми. В них звісно є особливості: курку на базарі можно вибрати, там аж 10 продавців стоять. А вибрати того хто буде підмітати двір набагато важче: треба усім домом зібратись та прийти до консенсунсу. Але ця складність на означає що можно не платити двірнику тільки тому що вважаєшь що він вимагає забагато за свою працю.
Ну і де тут влада? Ну крім того що двірник, як і продавець на базарі, має право звернутись до суду, правоохоронних органів, якщо людина ходить по підметенному двору та не платить за працю двірника чи взяла курку, зварила, з'їла та теж не заплатила продавцю.
Двірник, газовщик, слюсар, оператор на ГЭС чи ТЭЦ - всі вони однаково продавці своїх послуг чи товару. Споживаеєте їх посуги чи товар - плати. Вважаєте що це дорого - шукайте шляхи як знайти когось хто буде вимагати меньше, поки не знайдешь плати старому постачальнику. Сурові правила капітализму, як у Англії де я був.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 26 сер, 2020 15:07, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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тоесть уже не важно предоставляется коммуналка или нет, долги будут начислять просто так - на ровном месте, ни за что.
Переходить нужно к предоплате. А абонплата - это коррупция и грабеж.
Когда перестанет платить основная масса, как было в 90-е, тогда возможно задумаются всерьез о каких то адекватных шагах, кроме принятия законов по загону населения в долги с дальнейшей перспективой выезда.
Да это уже по 20 раз переобсудили: пока за комуналку можно не платить -- за нее будут "не платить". А как только этими долгами хоть худо-бедно начнут заниматься -- как тот же №3613 предлагает -- сразу платежи пойдут. А если еще "на камеру" пару/тройку хат с аукциона продадут -- так еще и прибыль на счетах появится.
_hunter написав:А как только этими долгами хоть худо-бедно начнут заниматься -- как тот же №3613 предлагает -- сразу платежи пойдут. А если еще "на камеру" пару/тройку хат с аукциона продадут -- так еще и прибыль на счетах появится.
С таким же успехом можно и закон про безусловный ежемесячный долг для каждого украинца законом ввести, без каких либо услуг. И сразу пойдут платежи... На камеру отберут пару/тройку хат с аукциона у безработных украинцев продадут, так еще и прибыль на счетах появится!
Правда ты забываешь упомянуть на чьих счетах прибыль появится... ну то такое...
vitaliy_berdinskikh написав:Ну і до слова про абонплату. В банках та у мобільних операторів абонплата звичне явище. Ти вже покинув тримати гроші в банках тільки тому що там буває абонплата?
Операторами у которых абонплата не пользуюсь принципиально. С банками та-же история. Пока есть варианты без абонплат, но обложили конечно последние несколько лет сильно. Теперь кучу времени приходится тратить на поиски вариантов без абонплат и комиссий.