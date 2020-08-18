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Рада хоче ліквідувати борги
за комуналку: чи допоможе...

Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:55

Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

  change_pm написав:Віталій, перепрощую, але чого Ви так топиш за цю систему і цю владу?

Перепрошую, але якого *** Ви приписуєте мені захист Зеленського, Авакова?
І взагалі яким боком Зеленський та Аваков до сплати за спожиті послуги? Ви коли платите на базарі за ковбасу чи яйця це теж тільки тому що Аваков примусив?

Є послуги які віддавна звуться комунальніми. В них звісно є особливості: курку на базарі можно вибрати, там аж 10 продавців стоять. А вибрати того хто буде підмітати двір набагато важче: треба усім домом зібратись та прийти до консенсунсу. Але ця складність на означає що можно не платити двірнику тільки тому що вважаєшь що він вимагає забагато за свою працю.

Ну і де тут влада? Ну крім того що двірник, як і продавець на базарі, має право звернутись до суду, правоохоронних органів, якщо людина ходить по підметенному двору та не платить за працю двірника чи взяла курку, зварила, з'їла та теж не заплатила продавцю.

Двірник, газовщик, слюсар, оператор на ГЭС чи ТЭЦ - всі вони однаково продавці своїх послуг чи товару. Споживаеєте їх посуги чи товар - плати. Вважаєте що це дорого - шукайте шляхи як знайти когось хто буде вимагати меньше, поки не знайдешь плати старому постачальнику. Сурові правила капітализму, як у Англії де я був.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 26 сер, 2020 15:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:01

  vitaliy_berdinskikh написав:Ви коли платите на базарі за ковбасу чи яйця це теж тільки тому що Аваков примусив?


А вы часто абонплату за ковбасу чи яйця на базарі сплачуєте? А борги вам на базарі за ковбасу часто нараховують?
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 26 сер, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:05

Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

  Амвросий написав:А вы часто абонплату за ковбасу чи яйця на базарі оплачуєте?

Продавець платить абонплату за своє торгове місце незалежно від того чи прийшлов до нього хтось по ковбасу чи він весь день простояв граючи в нарди.

Ну і до слова про абонплату. В банках та у мобільних операторів абонплата звичне явище. Ти вже покинув тримати гроші в банках тільки тому що там буває абонплата?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:10

  ruvex написав:
  Амвросий написав:
переходити до абонентської плати


тоесть уже не важно предоставляется коммуналка или нет, долги будут начислять просто так - на ровном месте, ни за что.

Переходить нужно к предоплате. А абонплата - это коррупция и грабеж.

Когда перестанет платить основная масса, как было в 90-е, тогда возможно задумаются всерьез о каких то адекватных шагах, кроме принятия законов по загону населения в долги с дальнейшей перспективой выезда.

Да это уже по 20 раз переобсудили: пока за комуналку можно не платить -- за нее будут "не платить". А как только этими долгами хоть худо-бедно начнут заниматься -- как тот же №3613 предлагает -- сразу платежи пойдут. А если еще "на камеру" пару/тройку хат с аукциона продадут -- так еще и прибыль на счетах появится.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:13

  vitaliy_berdinskikh написав:Продавець платить абонплату за своє торгове місце незалежно від того чи прийшлов до нього хтось по ковбасу чи він весь день простояв граючи в нарди.


Звісно продавці платять, тому що на більшості ринків данину збирають. На деяких навіть на п'ять років наперед. Але це питання продавців. А ми зараз обговорюємо сторону покупців.

Ви не відповіли на запитання - ви як покупець абонплату часто сплачуєте за ковбасу та курок на ринку? А борги, вам як покупцю, на ринку по абонплаті за ковбасу та курок часто нараховують?
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:18

  _hunter написав:А как только этими долгами хоть худо-бедно начнут заниматься -- как тот же №3613 предлагает -- сразу платежи пойдут. А если еще "на камеру" пару/тройку хат с аукциона продадут -- так еще и прибыль на счетах появится.


С таким же успехом можно и закон про безусловный ежемесячный долг для каждого украинца законом ввести, без каких либо услуг. И сразу пойдут платежи... На камеру отберут пару/тройку хат с аукциона у безработных украинцев продадут, так еще и прибыль на счетах появится!

Правда ты забываешь упомянуть на чьих счетах прибыль появится... ну то такое... :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:22

Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

  Амвросий написав:Звісно продавці платять, тому що на більшості ринків данину збирають.

Плата за курсу чи ковбасу - це теж данина. Бо то тварина божа, а людина її вбила те ще з тебе вимагає грошей ща це.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 26 сер, 2020 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:25

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну і до слова про абонплату. В банках та у мобільних операторів абонплата звичне явище. Ти вже покинув тримати гроші в банках тільки тому що там буває абонплата?


Операторами у которых абонплата не пользуюсь принципиально. С банками та-же история. Пока есть варианты без абонплат, но обложили конечно последние несколько лет сильно. Теперь кучу времени приходится тратить на поиски вариантов без абонплат и комиссий. :(
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