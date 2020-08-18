Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Додано: Сер 26 сер, 2020 14:55

change_pm написав: Віталій, перепрощую, але чого Ви так топиш за цю систему і цю владу? Віталій, перепрощую, але чого Ви так топиш за цю систему і цю владу?

Перепрошую, але якого *** Ви приписуєте мені захист Зеленського, Авакова?І взагалі яким боком Зеленський та Аваков до сплати за спожиті послуги? Ви коли платите на базарі за ковбасу чи яйця це теж тільки тому що Аваков примусив?Є послуги які віддавна звуться комунальніми. В них звісно є особливості: курку на базарі можно вибрати, там аж 10 продавців стоять. А вибрати того хто буде підмітати двір набагато важче: треба усім домом зібратись та прийти до консенсунсу. АлеНу і де тут влада? Ну крім того що двірник, як і продавець на базарі, має право звернутись до суду, правоохоронних органів, якщо людина ходить по підметенному двору та не платить за працю двірника чи взяла курку, зварила, з'їла та теж не заплатила продавцю.Двірник, газовщик, слюсар, оператор на ГЭС чи ТЭЦ - всі вони однаково продавці своїх послуг чи товару. Споживаеєте їх посуги чи товар - плати. Вважаєте що це дорого - шукайте шляхи як знайти когось хто буде вимагати меньше, поки не знайдешь плати старому постачальнику. Сурові правила капітализму, як у Англії де я був.