Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Додано: Сер 26 сер, 2020 15:30

vitaliy_berdinskikh написав: Плата за курсу чи ковбасу - це теж данина. Бо то тварина божа, а людина її вбила те ще ж тебе вимагає грошей ща це. Плата за курсу чи ковбасу - це теж данина. Бо то тварина божа, а людина її вбила те ще ж тебе вимагає грошей ща це.

Ты путаешь разные вещи. Продавец платит дань за то чтобы заработать. Вопрос уместности и размеров этой оплаты можно обсуждать. Но речь в данном случае идет о другом. В случае с продавцом на рынке - он сам решает платить или не платить дань за то чтобы ему разрешили работать. Продавца никто не заставляет платить, если он не хочет зарабатывать деньги на рынке.В случае с покупателем история совсем другая. Покупателя тупо заставляют платить за то что ему не нужно, заставляют его платить против его воли. У него нет возможности отказаться.Ты приходишь на рынок и сам решаешь - нужна тебе колбаса или курка, если не нужна - не покупаешь. Если у тебя нет денег на курку, тебе её просто не продадут. И никаких претензий нет.А ты продвигаешь идею начислять покупателю долги, если у него нет денег или он не хочет покупать эту курку. Ты предлагаешь вкидывать покупателю просроченную курку в сумку и потом выставлять за неё долг и ставить его на счетчик за эту испорченную курку.Курка в данном случае для тебя только повод. Тебе нужно как гопнику содрать с человека денег. А курка для тебя только прикрытие для твоей бандитской деятельности. Не более.