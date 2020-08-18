Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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change_pm написав:Віталій, перепрощую, але чого Ви так топиш за цю систему і цю владу?
Перепрошую, але якого *** Ви приписуєте мені захист Зеленського, Авакова? І взагалі яким боком Зеленський та Аваков до сплати за спожиті послуги? Ви коли платите на базарі за ковбасу чи яйця це теж тільки тому що Аваков примусив?
Є послуги які віддавна звуться комунальніми. В них звісно є особливості: курку на базарі можно вибрати, там аж 10 продавців стоять. А вибрати того хто буде підмітати двір набагато важче: треба усім домом зібратись та прийти до консенсунсу. Але ця складність на означає що можно не платити двірнику тільки тому що вважаєшь що він вимагає забагато за свою працю.
Ну і де тут влада? Ну крім того що двірник, як і продавець на базарі, має право звернутись до суду, правоохоронних органів, якщо людина ходить по підметенному двору та не платить за працю двірника чи взяла курку, зварила, з'їла та теж не заплатила продавцю.
Двірник, газовщик, слюсар, оператор на ГЭС чи ТЭЦ - всі вони однаково продавці своїх послуг чи товару. Споживаеєте їх посуги чи товар - плати. Вважаєте що це дорого - шукайте шляхи як знайти когось хто буде вимагати меньше, поки не знайдешь плати старому постачальнику. Сурові правила капітализму, як у Англії де я був.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 26 сер, 2020 15:07, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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тоесть уже не важно предоставляется коммуналка или нет, долги будут начислять просто так - на ровном месте, ни за что.
Переходить нужно к предоплате. А абонплата - это коррупция и грабеж.
Когда перестанет платить основная масса, как было в 90-е, тогда возможно задумаются всерьез о каких то адекватных шагах, кроме принятия законов по загону населения в долги с дальнейшей перспективой выезда.
Да это уже по 20 раз переобсудили: пока за комуналку можно не платить -- за нее будут "не платить". А как только этими долгами хоть худо-бедно начнут заниматься -- как тот же №3613 предлагает -- сразу платежи пойдут. А если еще "на камеру" пару/тройку хат с аукциона продадут -- так еще и прибыль на счетах появится.
_hunter написав:А как только этими долгами хоть худо-бедно начнут заниматься -- как тот же №3613 предлагает -- сразу платежи пойдут. А если еще "на камеру" пару/тройку хат с аукциона продадут -- так еще и прибыль на счетах появится.
С таким же успехом можно и закон про безусловный ежемесячный долг для каждого украинца законом ввести, без каких либо услуг. И сразу пойдут платежи... На камеру отберут пару/тройку хат с аукциона у безработных украинцев продадут, так еще и прибыль на счетах появится!
Правда ты забываешь упомянуть на чьих счетах прибыль появится... ну то такое...
vitaliy_berdinskikh написав:Ну і до слова про абонплату. В банках та у мобільних операторів абонплата звичне явище. Ти вже покинув тримати гроші в банках тільки тому що там буває абонплата?
Операторами у которых абонплата не пользуюсь принципиально. С банками та-же история. Пока есть варианты без абонплат, но обложили конечно последние несколько лет сильно. Теперь кучу времени приходится тратить на поиски вариантов без абонплат и комиссий.
Ты просто не понимаешь что когда банк/мобильный оператор/теплосеть/газосбыт выделяет из своих затрат абонплату это позволяет ему снизить тариф на пользование услугой. Так как те затраты которые относятся к содержанию сетей и никак не связаны с объемом потребления - отнесены в абонплату. А те затраты которые не связаны с сетями, а только с объемом потребления - отнесены в основной тариф услуги.
Если банк/мобильный оператор/теплосеть/газосбыт так не деает это не значит что он перестаёт брать с тебя деньги на обслуживание сетей. Он их с тебя всё равно берёт. Но поскольку теперь он не может брать их с тебя отдельно он их с запасом вписывает в тариф чтобы в случае если ты вдруг отключишься на полгода - ты всё равно всё это оплатил за тот период когда активно пользуешься услугой.
Ведь даже если ты всё лето не пользуешься светом/газом/мобильной связью - оператор несёт расходы на работу подстанций, насосов, персонала которые всё это обслуживает и иногда ремонтирует. У тебя выбор оплачивать это как абонплату или оплачивать это как составную часть тарифа. Вариантов не платить за работу простаивающих подстанций или насосов - нет.
vitaliy_berdinskikh написав:Плата за курсу чи ковбасу - це теж данина. Бо то тварина божа, а людина її вбила те ще ж тебе вимагає грошей ща це.
Ты путаешь разные вещи. Продавец платит дань за то чтобы заработать. Вопрос уместности и размеров этой оплаты можно обсуждать. Но речь в данном случае идет о другом. В случае с продавцом на рынке - он сам решает платить или не платить дань за то чтобы ему разрешили работать. Продавца никто не заставляет платить, если он не хочет зарабатывать деньги на рынке.
В случае с покупателем история совсем другая. Покупателя тупо заставляют платить за то что ему не нужно, заставляют его платить против его воли. У него нет возможности отказаться.
Ты приходишь на рынок и сам решаешь - нужна тебе колбаса или курка, если не нужна - не покупаешь. Если у тебя нет денег на курку, тебе её просто не продадут. И никаких претензий нет.
А ты продвигаешь идею начислять покупателю долги, если у него нет денег или он не хочет покупать эту курку. Ты предлагаешь вкидывать покупателю просроченную курку в сумку и потом выставлять за неё долг и ставить его на счетчик за эту испорченную курку.
Курка в данном случае для тебя только повод. Тебе нужно как гопнику содрать с человека денег. А курка для тебя только прикрытие для твоей бандитской деятельности. Не более.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 26 сер, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.