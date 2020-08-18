Не я - ты путаешь дань и плату за аренду места или плату за работу сетей. Первое в лучшем случае налог, а в худшем рекет. Второе оплата того чем ты пользуешься.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 15:34
Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
Не я - ты путаешь дань и плату за аренду места или плату за работу сетей. Первое в лучшем случае налог, а в худшем рекет. Второе оплата того чем ты пользуешься.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:42
Ах ти ж троляка!
Все ж розуміє, але все-рівно захищає. І Зеленького, і Авкова приплів. І двірника.
Йой, давай більше таким не займатись! Аяяяййй!
Давай, якщо комунальники - то це газ, вода, електрика і тепло/гаряча вода.
Тоді не вийде яйця і двірників приплітати.
І що вийде тоді, якщо не троліти і не розвлекати клавіатуру?
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:45
Ты верно подметил, то чем занимаются теплосети - это самый обычный рэкет.
Я тебе выше уже аналогию с куркой на базаре приводил. Ты приходишь на базар и не собираешься покупать курку, у тебя нет на нее денег или ты вообще курей не ешь, не важно.
А к тебе подходит гопник, сует тебе в руки порченную курицу с мусорки и начинает требовать с тебя оплату за курицу, которая тебе не нужна. Обосновывая это тем, что раз ты пришел на рынок, значит обязан купить курку, все покупают значит и ты должен. Не хочешь платить за курку с мусорки - не ходи на рынок. И ставит тебя на счетчик.
А потом этот гопник с другими гопниками ловят тебя на улице и отбирают у тебя продукты, которые ты себе купил. Обосновывая это долгом за курицу.
Вот это твоя гопническая идеология которую ты оправдываешь и продвигаешь. Порченная курица, которую подсунул гопник тут вообще ни при чем. Она только повод, чтобы отбирать деньги.
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:51
Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
Я более-менее спокойно обсуждаю вопрос оплаты за услуги. С моей капиталистической точки зрения что отопление, что мобильная связь, что к примеру стрижку под машинку в парикмахерской, что поездка на такси когда у кума выпил лишнего - это всё одинаковые услуги. И мне не понятно какой белены объелись леваки-пролетарии которые называют плату за коммуналку налогом или обосновывают своё нежелание платить тем что за коммуналкой стоят алегархе.
За любимой пролетариями виндовз (стоит на каждом пролетарском компе, у девяти из десяти пиратская версия) тоже стоит алерагх. Это не мешает пролетариям пользоваться виндой, а вот платить за неё они не желают, как и за коммунальные услуги.
А попытки перевести стрелки на власть - бесят. Да, каюсь, могут ответить некультурно.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 26 сер, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:52
Все прекрасно понимаю. Абонплаты и комиссии позволяют ничего не делая получать столько сколько захочешь. Главное найти лоха, который подпишется платить абонплату или комиссии
Дурных конечно не много, поэтому многие банки идут на хитрости и вводят комиссию внезапно, когда человек ее не ожидает. Например ктото наставил себе автоматизированных платежей и забыл об этом. А банк внезапно включил комиссию и тихо откусыват себе проценты...
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:14
у тебя не капиталистическая, у тебя чисто тоталитарная, т.е. совковая точка зрения. У тебя можно сказать коммунистическая точка зрения. Ведь не просто так назвали эти предприятия коммунальными.
При капитализме на свободном рынке сделка строится на взаимном согласии сторон. Покупатель готов заплатить N-ую сумму за услугу, продавец готов за N-ую сумму предоставить услугу. Все на взаимном согласии. Нет согласия - нет сделки. Не хочет покупатель покупать твою услугу, значит он не должен платить тебе деньги. И не важно предоставляешь ли ты ему услугу или нет. Покупатель не хочет её у тебя покупать и не обязан это делать. Точно также и ты не обязан продавать покупателю услугу, если тебя не устраивает цена, которую он платит. Не устраивает - каждый остается при своём. Это капитализм и свободный рынок.
Конечно ты можешь покупателю подарить свои услуги, но если он не хочет тебе за них платить - это будет твой добровольный подарок покупателю. Также ты как продавец не обязан продавать покупателю товар если тебя не устраивает стоимость которую он тебе предлагает. И если тебе покупатель насильно всучил деньги, ты не обязан отдавать товар. Потому что чтобы сделка состоялась требуется добровольное волеизъявление обеих сторон.
А то что ты предлагаешь - это насильственное принуждение человека покупать то, что ему не нужно или если его не устраивает цена. Такое практикуется при тоталитарных режимах. В том же совке при покупке одного товара заставляли покупать "в нагрузку" и другой, который человеку не нужен. Тоесть чисто тоталитарный подход - принуждение и вымогательство. Ни каким капиталистическим свободным рынком тут и не пахнет. Принуждение и диктатура.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 26 сер, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:26
В смысле "ничего не делая"??? -- теплосети/электростанции/... -- они сами "из земельки Народной" выросли и на "Народном духе" работают?
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:29
Так сейчас все абсолютно так же: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение, не хочешь пользоваться светом/водой -- не пользуяся -- никто "с той стороны" в трубу ничего проталкивать не будет. Цена кажется высокой -- "А ты походи по рынку, поищи дешевле."...
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:34
Не все также. С газом и электричеством - да, для них другие схемы используется, на них чисто за счет монопольного положения цены завышают, плюс всякие мошеннические схемы с пересчетами, учетом и введение абонплат "на доставку". Пользуешься не пользуешься, всеравно плати.
А вот с отоплением отказаться нельзя. А это основная часть коммуналки.
в том-то и дело проталкивают - не хочешь пользоваться, а всеравно плати абонплату.
откуда дешевле возьмется если это монополия, которая на законодательном уровне поддерживается?
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 26 сер, 2020 16:43, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:36
Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
Вы реально не понимаете содержание "криминала во власти"?
Пример из Полтавщины:
1. Газ добывают у села.
2. В селе ушла вода - это проблемы селян.
3. Селяне работают на скважинах им платят копейки и дуют в уши, что газ уходит по 1 грн.
4. В то же время те же селяне, для отапливания своего жилья и бытовых нужд приобретают газ по ценам "Иерусалим +".
5. работают и зарабатывают селяне гривни, а за газ платят шекелями по курсу.
На любые вопросы о стоимости газа и адекватности продавателей - "отправляют в Израиль".
Украину - эта схема ожидает на все сферы жизни, где существуют денежно-товарные отношения. При чём хочу отметить: до Иерусалима ближе, чем до Нью-Йорка...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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