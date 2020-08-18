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Рада хоче ліквідувати борги
за комуналку: чи допоможе...

Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:34

Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

  Амвросий написав:Ты путаешь разные вещи.


Не я - ты путаешь дань и плату за аренду места или плату за работу сетей. Первое в лучшем случае налог, а в худшем рекет. Второе оплата того чем ты пользуешься.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
  change_pm написав:Віталій, перепрощую, але чого Ви так топиш за цю систему і цю владу?

Перепрошую, але якого *** Ви приписуєте мені захист Зеленського, Авакова?
І взагалі яким боком Зеленський та Аваков до сплати за спожиті послуги? Ви коли платите на базарі за ковбасу чи яйця це теж тільки тому що Аваков примусив?

Є послуги які віддавна звуться комунальніми. В них звісно є особливості: курку на базарі можно вибрати, там аж 10 продавців стоять. А вибрати того хто буде підмітати двір набагато важче: треба усім домом зібратись та прийти до консенсунсу. Але ця складність на означає що можно не платити двірнику тільки тому що вважаєшь що він вимагає забагато за свою працю.

Ну і де тут влада? Ну крім того що двірник, як і продавець на базарі, має право звернутись до суду, правоохоронних органів, якщо людина ходить по підметенному двору та не платить за працю двірника чи взяла курку, зварила, з'їла та теж не заплатила продавцю.

Двірник, газовщик, слюсар, оператор на ГЭС чи ТЭЦ - всі вони однаково продавці своїх послуг чи товару. Споживаеєте їх посуги чи товар - плати. Вважаєте що це дорого - шукайте шляхи як знайти когось хто буде вимагати меньше, поки не знайдешь плати старому постачальнику. Сурові правила капітализму, як у Англії де я був.

Ах ти ж троляка! :twisted:

Все ж розуміє, але все-рівно захищає. І Зеленького, і Авкова приплів. І двірника.

Йой, давай більше таким не займатись! Аяяяййй!

Давай, якщо комунальники - то це газ, вода, електрика і тепло/гаряча вода.

Тоді не вийде яйця і двірників приплітати.

І що вийде тоді, якщо не троліти і не розвлекати клавіатуру?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:45

  vitaliy_berdinskikh написав:Не я - ты путаешь дань и плату за аренду места или плату за работу сетей. Первое в лучшем случае налог, а в худшем рекет. Второе оплата того чем ты пользуешься.


Ты верно подметил, то чем занимаются теплосети - это самый обычный рэкет.

Я тебе выше уже аналогию с куркой на базаре приводил. Ты приходишь на базар и не собираешься покупать курку, у тебя нет на нее денег или ты вообще курей не ешь, не важно.

А к тебе подходит гопник, сует тебе в руки порченную курицу с мусорки и начинает требовать с тебя оплату за курицу, которая тебе не нужна. Обосновывая это тем, что раз ты пришел на рынок, значит обязан купить курку, все покупают значит и ты должен. Не хочешь платить за курку с мусорки - не ходи на рынок. И ставит тебя на счетчик.

А потом этот гопник с другими гопниками ловят тебя на улице и отбирают у тебя продукты, которые ты себе купил. Обосновывая это долгом за курицу.

Вот это твоя гопническая идеология которую ты оправдываешь и продвигаешь. Порченная курица, которую подсунул гопник тут вообще ни при чем. Она только повод, чтобы отбирать деньги.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:51

Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

  change_pm написав:Ах ти ж троляка!

Я более-менее спокойно обсуждаю вопрос оплаты за услуги. С моей капиталистической точки зрения что отопление, что мобильная связь, что к примеру стрижку под машинку в парикмахерской, что поездка на такси когда у кума выпил лишнего - это всё одинаковые услуги. И мне не понятно какой белены объелись леваки-пролетарии которые называют плату за коммуналку налогом или обосновывают своё нежелание платить тем что за коммуналкой стоят алегархе.

За любимой пролетариями виндовз (стоит на каждом пролетарском компе, у девяти из десяти пиратская версия) тоже стоит алерагх. Это не мешает пролетариям пользоваться виндой, а вот платить за неё они не желают, как и за коммунальные услуги.

А попытки перевести стрелки на власть - бесят. Да, каюсь, могут ответить некультурно.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 26 сер, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:52

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты просто не понимаешь что когда банк/мобильный оператор/теплосеть/газосбыт выделяет из своих затрат абонплату это позволяет ему снизить тариф на пользование услугой


Все прекрасно понимаю. Абонплаты и комиссии позволяют ничего не делая получать столько сколько захочешь. Главное найти лоха, который подпишется платить абонплату или комиссии :)

Дурных конечно не много, поэтому многие банки идут на хитрости и вводят комиссию внезапно, когда человек ее не ожидает. Например ктото наставил себе автоматизированных платежей и забыл об этом. А банк внезапно включил комиссию и тихо откусыват себе проценты... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:14

  vitaliy_berdinskikh написав:С моей капиталистической точки зрения что отопление, что мобильная связь, что к примеру стрижку под машинку в парикмахерской, что поездка на такси когда у кума выпил лишнего - это всё одинаковые услуги. И мне не понятно какой белены объелись леваки-пролетарии которые называют плату за коммуналку налогом или обосновывают своё нежелание платить тем что за коммуналкой стоят алегархе.


у тебя не капиталистическая, у тебя чисто тоталитарная, т.е. совковая точка зрения. У тебя можно сказать коммунистическая точка зрения. Ведь не просто так назвали эти предприятия коммунальными.

При капитализме на свободном рынке сделка строится на взаимном согласии сторон. Покупатель готов заплатить N-ую сумму за услугу, продавец готов за N-ую сумму предоставить услугу. Все на взаимном согласии. Нет согласия - нет сделки. Не хочет покупатель покупать твою услугу, значит он не должен платить тебе деньги. И не важно предоставляешь ли ты ему услугу или нет. Покупатель не хочет её у тебя покупать и не обязан это делать. Точно также и ты не обязан продавать покупателю услугу, если тебя не устраивает цена, которую он платит. Не устраивает - каждый остается при своём. Это капитализм и свободный рынок.

Конечно ты можешь покупателю подарить свои услуги, но если он не хочет тебе за них платить - это будет твой добровольный подарок покупателю. Также ты как продавец не обязан продавать покупателю товар если тебя не устраивает стоимость которую он тебе предлагает. И если тебе покупатель насильно всучил деньги, ты не обязан отдавать товар. Потому что чтобы сделка состоялась требуется добровольное волеизъявление обеих сторон.

А то что ты предлагаешь - это насильственное принуждение человека покупать то, что ему не нужно или если его не устраивает цена. Такое практикуется при тоталитарных режимах. В том же совке при покупке одного товара заставляли покупать "в нагрузку" и другой, который человеку не нужен. Тоесть чисто тоталитарный подход - принуждение и вымогательство. Ни каким капиталистическим свободным рынком тут и не пахнет. Принуждение и диктатура.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 26 сер, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:26

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ты просто не понимаешь что когда банк/мобильный оператор/теплосеть/газосбыт выделяет из своих затрат абонплату это позволяет ему снизить тариф на пользование услугой


Все прекрасно понимаю. Абонплаты и комиссии позволяют ничего не делая получать столько сколько захочешь.

В смысле "ничего не делая"??? -- теплосети/электростанции/... -- они сами "из земельки Народной" выросли и на "Народном духе" работают?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:29

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:С моей капиталистической точки зрения что отопление, что мобильная связь, что к примеру стрижку под машинку в парикмахерской, что поездка на такси когда у кума выпил лишнего - это всё одинаковые услуги. И мне не понятно какой белены объелись леваки-пролетарии которые называют плату за коммуналку налогом или обосновывают своё нежелание платить тем что за коммуналкой стоят алегархе.


у тебя не капиталистическая, у тебя чисто тоталитарная, т.е. совковая точка зрения. У тебя можно сказать коммунистическая точка зрения. Ведь не просто так назвали эти предприятия коммунальными.

При капитализме на свободном рынке сделка строится на взаимном согласии сторон. Покупатель готов заплатить N-ую сумму за услугу, продавец готов за N-ую сумму предоставить услугу. Все на взаимном согласии. Нет согласия - нет сделки. Не хочет покупатель покупать твою услугу, значит он не должен платить тебе деньги.

Так сейчас все абсолютно так же: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение, не хочешь пользоваться светом/водой -- не пользуяся -- никто "с той стороны" в трубу ничего проталкивать не будет. Цена кажется высокой -- "А ты походи по рынку, поищи дешевле."...
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:34

  _hunter написав:Так сейчас все абсолютно так же: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение,


Не все также. С газом и электричеством - да, для них другие схемы используется, на них чисто за счет монопольного положения цены завышают, плюс всякие мошеннические схемы с пересчетами, учетом и введение абонплат "на доставку". Пользуешься не пользуешься, всеравно плати.

А вот с отоплением отказаться нельзя. А это основная часть коммуналки.

  _hunter написав:не хочешь пользоваться светом/водой -- не пользуяся -- никто "с той стороны" в трубу ничего проталкивать не будет.


в том-то и дело проталкивают - не хочешь пользоваться, а всеравно плати абонплату.

  _hunter написав:Цена кажется высокой -- "А ты походи по рынку, поищи дешевле."...


откуда дешевле возьмется если это монополия, которая на законодательном уровне поддерживается?
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 26 сер, 2020 16:43, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:36

Re: Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Вы реально не понимаете содержание "криминала во власти"? :shock:

Пример из Полтавщины:
1. Газ добывают у села.
2. В селе ушла вода - это проблемы селян.
3. Селяне работают на скважинах им платят копейки и дуют в уши, что газ уходит по 1 грн.
4. В то же время те же селяне, для отапливания своего жилья и бытовых нужд приобретают газ по ценам "Иерусалим +".
5. работают и зарабатывают селяне гривни, а за газ платят шекелями по курсу.

На любые вопросы о стоимости газа и адекватности продавателей - "отправляют в Израиль".


Украину - эта схема ожидает на все сферы жизни, где существуют денежно-товарные отношения. При чём хочу отметить: до Иерусалима ближе, чем до Нью-Йорка...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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