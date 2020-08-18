Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Додано: Сер 26 сер, 2020 16:14

vitaliy_berdinskikh написав: С моей капиталистической точки зрения что отопление, что мобильная связь, что к примеру стрижку под машинку в парикмахерской, что поездка на такси когда у кума выпил лишнего - это всё одинаковые услуги. И мне не понятно какой белены объелись леваки-пролетарии которые называют плату за коммуналку налогом или обосновывают своё нежелание платить тем что за коммуналкой стоят алегархе. С моей капиталистической точки зрения что отопление, что мобильная связь, что к примеру стрижку под машинку в парикмахерской, что поездка на такси когда у кума выпил лишнего - это всё одинаковые услуги. И мне не понятно какой белены объелись леваки-пролетарии которые называют плату за коммуналку налогом или обосновывают своё нежелание платить тем что за коммуналкой стоят алегархе.

у тебя не капиталистическая, у тебя чисто тоталитарная, т.е. совковая точка зрения. У тебя можно сказать коммунистическая точка зрения. Ведь не просто так назвали эти предприятияльными.При капитализме на свободном рынке сделка строится на взаимном согласии сторон. Покупатель готов заплатить N-ую сумму за услугу, продавец готов за N-ую сумму предоставить услугу.Нет согласия - нет сделки. Не хочет покупатель покупать твою услугу, значит он не должен платить тебе деньги. И не важно предоставляешь ли ты ему услугу или нет. Покупатель не хочет её у тебя покупать и не обязан это делать. Точно также и ты не обязан продавать покупателю услугу, если тебя не устраивает цена, которую он платит. Не устраивает - каждый остается при своём. Это капитализм и свободный рынок.Конечно ты можешь покупателю подарить свои услуги, но если он не хочет тебе за них платить - это будет твой добровольный подарок покупателю. Также ты как продавец не обязан продавать покупателю товар если тебя не устраивает стоимость которую он тебе предлагает. И если тебе покупатель насильно всучил деньги, ты не обязан отдавать товар. Потому чтоА то что ты предлагаешь - это насильственное принуждение человека покупать то, что ему не нужно или если его не устраивает цена. Такое практикуется при тоталитарных режимах. В том же совке при покупке одного товара заставляли покупать "в нагрузку" и другой, который человеку не нужен. Тоесть чисто тоталитарный подход - принуждение и вымогательство. Ни каким капиталистическим свободным рынком тут и не пахнет. Принуждение и диктатура.