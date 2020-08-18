Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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_hunter написав:Так сейчас все абсолютно так же: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение, не хочешь пользоваться светом/водой -- не пользуяся -- никто "с той стороны" в трубу ничего проталкивать не будет. Цена кажется высокой -- "А ты походи по рынку, поищи дешевле."...
Не все также. С газом и электричеством - да, для них другие схемы используется, на них чисто за счет монопольного положения цены завышают, плюс всякие мошеннические схемы с пересчетами, учетом и т.п. Плюс введение абонплат "на доставку". Пользуешься не пользуешься, всеравно плати.
А вот с отоплением отказаться нельзя. А это основная часть коммуналки.
Да: в многоквартирном доме каждая квартира _обязана_ отапливать соседей -- так их проектировали. Странно, что взрослый, вроде бы, человек это узнал только сейчас... Там, кстати, еще куча всяких глупых правил есть есть: нельзя монолитные стены в "своей" квартире рушить, переносить санузлы, делать ремонты по выходным... Но решение давно найдено: частный дом...
>>> Пользуешься не пользуешься, всеравно плати. С первого раза прочитать не получилось? -- ок, еще раз напишу: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение
_hunter написав:>>> Пользуешься не пользуешься, всеравно плати. С первого раза прочитать не получилось? -- ок, еще раз напишу: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение
почему я должен писать заяву на отключение? Чтобы потом когда мне понадобиться попользоваться писать заяву на подключение и платить за это кучу денег?
Есть счетчик - пока потребления нет за что платить абонплату?
А причина почему таким беспределом занимаются простая. Тарифы задраны до космоса. Люди экономят и потребляют мало, т.к. у них не хватает денег на оплату таких завышенных тарифов. Доходы монополиста-олигарха падают из-за черезмерно раздутых тарифов. И он пытается удержать сверхдоходы несмотря на сильное снижение спроса - путем принуждения к оплате абонплаты.
Чисто тоталитарный, совковый подход, не имеющий ничего общего со свободным рынком. Свободный рынок требует снижения цены в таких случаях. Вот и всё.
Когда спрос сильно падает из-за безмерно раздутых тарифов, это решается снижением цены, а не насильственным принуждением к абонплате. Это-же банальные вещи в экономике. Что тут сложного?