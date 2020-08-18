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Рада хоче ліквідувати борги
за комуналку: чи допоможе...

Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:42

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Так сейчас все абсолютно так же: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение, не хочешь пользоваться светом/водой -- не пользуяся -- никто "с той стороны" в трубу ничего проталкивать не будет. Цена кажется высокой -- "А ты походи по рынку, поищи дешевле."...


Не все также. С газом и электричеством - да, для них другие схемы используется, на них чисто за счет монопольного положения цены завышают, плюс всякие мошеннические схемы с пересчетами, учетом и т.п. Плюс введение абонплат "на доставку". Пользуешься не пользуешься, всеравно плати.

А вот с отоплением отказаться нельзя. А это основная часть коммуналки.

Да: в многоквартирном доме каждая квартира _обязана_ отапливать соседей -- так их проектировали. Странно, что взрослый, вроде бы, человек это узнал только сейчас...
Там, кстати, еще куча всяких глупых правил есть есть: нельзя монолитные стены в "своей" квартире рушить, переносить санузлы, делать ремонты по выходным...
Но решение давно найдено: частный дом...


>>> Пользуешься не пользуешься, всеравно плати.
С первого раза прочитать не получилось? -- ок, еще раз напишу:
не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:45

  _hunter написав:>>> Пользуешься не пользуешься, всеравно плати.
С первого раза прочитать не получилось? -- ок, еще раз напишу:
не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение


почему я должен писать заяву на отключение? Чтобы потом когда мне понадобиться попользоваться писать заяву на подключение и платить за это кучу денег?

Есть счетчик - пока потребления нет за что платить абонплату?


А причина почему таким беспределом занимаются простая. Тарифы задраны до космоса. Люди экономят и потребляют мало, т.к. у них не хватает денег на оплату таких завышенных тарифов. Доходы монополиста-олигарха падают из-за черезмерно раздутых тарифов. И он пытается удержать сверхдоходы несмотря на сильное снижение спроса - путем принуждения к оплате абонплаты.

Чисто тоталитарный, совковый подход, не имеющий ничего общего со свободным рынком. Свободный рынок требует снижения цены в таких случаях. Вот и всё.

Когда спрос сильно падает из-за безмерно раздутых тарифов, это решается снижением цены, а не насильственным принуждением к абонплате. Это-же банальные вещи в экономике. Что тут сложного?
Амвросий
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