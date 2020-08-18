Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Додано: Сер 26 сер, 2020 17:45

_hunter написав: За "обслуживание" трубы.

Повторюсь: за "обслуживание" трубы. За "обслуживание" трубы.Повторюсь: за "обслуживание" трубы.

Ты же экономику хоть немного понимаешь? Вот смотри - повышали, повышали цену на товар, доповышались - спрос сильно упал. Как на это следует реагировать при свободном рынке? Может ещё раз повысить цену?А если повышение цены не помогает и спрос еще сильней падает, что тогда делать? Еще раз повысить цену?Ну а если и это не помогает и спрос еще больше падает. Что тогда делать? Может еще раз повысить цену и ввести принудительную абонплату "за трубу" или "за подключение"?Ну а что, если и это не поможет, можно ещё раз попробовать поднять цену, а вдруг на этот раз поможет? Ну и можно ввести принудительную платную услугу на отключение и подключение перед каждым использованием газа для заваривания кофеВ конце концов, если чтото не помогает - это можно делать снова и снова, снова и снова повышать цену и смотреть - а вдруг поможет и спрос прекратит падать и начнет расти.Можно ввести обязательный ритуал - три раза присесть и два раза перднуть, заплатить 5 комиссий и получить 7 платных услуг отключения/подключения перед тем как пользоваться газом. Если быть очень упорным, то может рано или поздно спрос перестанет падать и начнет расти, а может и не начнет