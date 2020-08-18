Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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_hunter написав:Счетчик к транспортировке газа никакого (почти) отношения не имеет -- он от другой конторы, если что.
Счетчик учитыват сколько газа было транспортировано. Если транспортировано 0 кубометров газа, потреблено 0 кубометров газа - все учтено по счетчику. За что платить абонплату?
Зачем нужно кому-то платить за бессмысленные операции отключения и подключения, если есть счетчик и кран. Кран закрыт - ничего не потребляется, счетчик это подтверждает. За что абонплата?
_hunter написав:Ну как-бы очевидно: не пользуешся -- отключаешся...
кому очевидно? тем у кого не хватает ума допетрить, что есть кран - закрываешь кран и не пользуешься? Есть счетчик, который учитывает количество потребленного (и транспортированного!) газа. Зачем бессмысленные лишние операции за которые кому-то нужно платить кучу денег?
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 26 сер, 2020 17:44, всього редагувалось 2 разів.
_hunter написав:Счетчик к транспортировке газа никакого (почти) отношения не имеет -- он от другой конторы, если что.
Счетчик учитыват сколько газа было транспортировано. Если транспортировано 0 кубометров газа, потреблено 0 кубометров газа - все учтено по счетчику. За что платить абонплату?
Зачем нужно кому-то платить за бессмысленные операции отключения и подключения, если есть счетчик и кран. Кран закрыт - ничего не потребляется, счетчик это подтверждает. За что абонплата?
_hunter написав:Ну как-бы очевидно: не пользуешся -- отключаешся...
кому очевидно? тем у кого не хватает ума допетрить, что есть кран - закрываешь кран и не пользуешься? Есть счетчик, который учитывает количество потребленного (и транспортированного!) газа. Зачем бессмысленные лишние операции за которые кому-то нужно платить кучу денег?
За "обслуживание" трубы. Повторюсь: за "обслуживание" трубы.
Всем, кто условия предоставления услуги прочитал...
Потому, как в ином случае стоимость транспортировки нужно было бы ежемесячно пересчитывать. А если учесть, что это через НКРЕКП проводить нужно -- за месяц банально можно не успеть. А учитывая насколько там смешные суммы и количество таких "переподключенцев" -- решили тупо не заморачиваться.
_hunter написав:За "обслуживание" трубы. Повторюсь: за "обслуживание" трубы.
Ты же экономику хоть немного понимаешь? Вот смотри - повышали, повышали цену на товар, доповышались - спрос сильно упал. Как на это следует реагировать при свободном рынке? Может ещё раз повысить цену?
А если повышение цены не помогает и спрос еще сильней падает, что тогда делать? Еще раз повысить цену?
Ну а если и это не помогает и спрос еще больше падает. Что тогда делать? Может еще раз повысить цену и ввести принудительную абонплату "за трубу" или "за подключение"?
Ну а что, если и это не поможет, можно ещё раз попробовать поднять цену, а вдруг на этот раз поможет? Ну и можно ввести принудительную платную услугу на отключение и подключение перед каждым использованием газа для заваривания кофе
В конце концов, если чтото не помогает - это можно делать снова и снова, снова и снова повышать цену и смотреть - а вдруг поможет и спрос прекратит падать и начнет расти.
Можно ввести обязательный ритуал - три раза присесть и два раза перднуть, заплатить 5 комиссий и получить 7 платных услуг отключения/подключения перед тем как пользоваться газом. Если быть очень упорным, то может рано или поздно спрос перестанет падать и начнет расти, а может и не начнет
_hunter написав:За "обслуживание" трубы. Повторюсь: за "обслуживание" трубы.
Ты же экономику хоть немного понимаешь? Вот смотри - повышали, повышали цену на товар, доповышались - спрос сильно упал. Как на это следует реагировать при свободном рынке? Может ещё раз повысить цену?
Откуда информация про "спрос сильно упал"? -- в методичке так написали? А если не упал, а вырос -- что делать?.
_hunter написав:Откуда информация про "спрос сильно упал"? -- в методичке так написали? А если не упал, а вырос -- что делать?.
Чтобы понять что спрос упал не нужно быть семи пядей во лбу. Если бы спрос рос, никто не заморачивался бы на введение абонплат. Спокойно повышали бы цену и получали больше денег. Но спрос падает, это приводит к падению сверхдоходов монополиста.
Вначале монополист пытался удерживать сверхдоходы повышением тарифов. Но это стало приводить к ещё более быстрому падению спроса и опять к падению сверхдоходов. Большинство просто экономят и просто физически не могут оплачивать необоснованно раздутые до небес тарифы. Основная масса людей просто столько не зарабатывают, чтобы быть в состоянии оплачивать такие безумно неадекватные космические тарифы.
Поэтому раз не хотят покупать добровольно, монополист теперь пытается принудить к покупке силой и принуждением с помощью введения принудительных абонплат. Хочешь не хочешь, потребляешь не потребляешь - всеравно плати.
Сейчас ситуация дошла до абсурда. Страна могла бы развиваться и хорошо зарабатывать на высокотехнологичных производствах. Вместо этого кучка обезумевших от сверхдоходов и шика олигархов-монополистов пытается выжать последнюю копейку из нищего населения, которое экономит на газе и которому уже не хватает на еду.
Отсюда и такие новости в стиле "не хватает на коммуналку, будут выбивать долги".
_hunter написав:Откуда информация про "спрос сильно упал"? -- в методичке так написали? А если не упал, а вырос -- что делать?.
Чтобы понять что спрос упал не нужно быть семи пядей во лбу. Если бы спрос рос, никто не заморачивался бы на введение абонплат. Спокойно повышали бы цену и получали больше денег. Но спрос падает, это приводит к падению сверхдоходов монополиста.
Ясно-понятно: очередные бредо-фантазии о олигархах жидо-масонах...
_hunter написав:Ясно-понятно: очередные бредо-фантазии о олигархах жидо-масонах...
Ты видимо не в Украине живешь, поэтому для тебя это такие-же бредо-фантазии, как и все что ты пишешь. А люди тут живут и видят это все сами. И ладно бы только видели, но и чувствуют на собственном кошельке.
Честно говоря не вижу смысла продолжать с тобой дискуссию. Что ты скажешь и так все достаточно предсказуемо.