Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Додано: Сер 26 сер, 2020 18:56

_hunter написав: фактов -- 0, стандартные лозунги комуняк из 17-го года: бей олигархов, воруй -- фактов -- 0, стандартные лозунги комуняк из 17-го года: бей олигархов, воруй --

_hunter написав: они нам обязаны... они нам обязаны...

Ты скучен. Призывы воровать были у тебя с Виталием в теме про парковки, где вы доказывали что украсть машину - это якобы нормально, главное придумать повод.Про коммуняк смешно, ведьльные совковые схемы с принуждением защищаешь именно ты...Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.Про битье вообще не припоминаю чтобы была речь. Я неоднократно писал, что насилие и вымогательство - это оружие преступников. Использовать подобные методы даже против преступника означает опуститься до уровня преступника, где он задавит своим опытом.про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужноИ обосновываешь ты это какими-то рассуждениями о коммунах-бабушатниках, где так якобы принято и по другому нельзя...Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз. Никто никому ничего не должен.