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Рада хоче ліквідувати борги
за комуналку: чи допоможе...

Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:56

  _hunter написав:фактов -- 0, стандартные лозунги комуняк из 17-го года: бей олигархов, воруй --


Ты скучен. Призывы воровать были у тебя с Виталием в теме про парковки, где вы доказывали что украсть машину - это якобы нормально, главное придумать повод.

Про коммуняк смешно, ведь коммунальные совковые схемы с принуждением защищаешь именно ты...

Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.

Про битье вообще не припоминаю чтобы была речь. Я неоднократно писал, что насилие и вымогательство - это оружие преступников. Использовать подобные методы даже против преступника означает опуститься до уровня преступника, где он задавит своим опытом.

  _hunter написав:они нам обязаны...


про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужно :D И обосновываешь ты это какими-то рассуждениями о коммунах-бабушатниках, где так якобы принято и по другому нельзя...

Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз. Никто никому ничего не должен.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:33

  Амвросий написав:Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Такого не существует по определению.
За исключением внутри государственного Права.

Поэтому расслаб те булки и кушайте, что дают, а то шерсть испортиться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:45

  Kudrjavuy написав:Такого не существует по определению.
За исключением внутри государственного Права.


Полного идеала конечно не бывает, как и полного антипода идеалу. Но чем более цивилизованное и развитое общество, тем более свободный и цивилизованный рынок в этом обществе. Это один из важных критериев определяющих уровень развития общества. Чем больше насилия и принуждения, тем ниже уровень развития такого общества :)
Амвросий
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