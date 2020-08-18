Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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Ты скучен. Призывы воровать были у тебя с Виталием в теме про парковки, где вы доказывали что украсть машину - это якобы нормально, главное придумать повод.
Про коммуняк смешно, ведь коммунальные совковые схемы с принуждением защищаешь именно ты...
Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.
Про битье вообще не припоминаю чтобы была речь. Я неоднократно писал, что насилие и вымогательство - это оружие преступников. Использовать подобные методы даже против преступника означает опуститься до уровня преступника, где он задавит своим опытом.
_hunter написав:они нам обязаны...
про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужно И обосновываешь ты это какими-то рассуждениями о коммунах-бабушатниках, где так якобы принято и по другому нельзя...
Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз. Никто никому ничего не должен.
Kudrjavuy написав:Такого не существует по определению. За исключением внутри государственного Права.
Полного идеала конечно не бывает, как и полного антипода идеалу. Но чем более цивилизованное и развитое общество, тем более свободный и цивилизованный рынок в этом обществе. Это один из важных критериев определяющих уровень развития общества. Чем больше насилия и принуждения, тем ниже уровень развития такого общества
_hunter написав:Так сейчас все абсолютно так же: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение, не хочешь пользоваться светом/водой -- не пользуяся -- никто "с той стороны" в трубу ничего проталкивать не будет. Цена кажется высокой -- "А ты походи по рынку, поищи дешевле."...
Отнюдь. Я написал заяву на отключение, у меня физически отрезан кран и демонтирован кусок газопровода. Угадаете, начисляют ли мне "транспортировку"? Бинго! Конечно начисляют! мотивируя, что "по нашим данным у вас пломба, а не отключение". Т.е. с их пломбой и отсутствием куска трубы транспортировать мне можно и нужно.
Міністерство економіки поліпшило прогноз інфляції на 2020 рік до 5,9% (грудень до грудня), тоді як в затвердженому в березні макропрогнозі цей показник був на рівні 11,6%, передають Патріоти України.
Міністерство прогнозує середньорічний курс 27 грн/$ (раніше очікувалося 29,5 грн/$), а на кінець року - 28,3 грн/$. За підсумками цього року Мінекономіки очікує дефіциту торгового балансу в розмірі $5,4 млрд (раніше цей показник оцінювався в $ 8,3 млрд).
Прогноз номінального ВВП знижений з 3,985 трлн грн до 3,975 трлн грн, хоча в процентному співвідношенні до минулого року міністерство так само очікує падіння ВВП на 4,8%.
При цьому Мінекономіки очікує підвищення тарифів на залізничні перевезення на 17% в цьому році, а також на 22% і 26% - в два наступні роки (+ -3%). Середньорічне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення в поточному році очікується на рівні 7,1%, в наступному - на 11,3%, а також по 20% - в 2022-2023 рр.
"Прогнозується, що протягом 2021-2023 рр. середньорічна ціна на імпортований природний газ буде зростати на 19,6% в середньому щорічно - до $214 за 1 тис. куб. м в 2023 році", - зазначено в документі.
Міністерство також очікує підвищення цін на газ для населення на 19% (+ -3%) в 2021 році, на 24% і 6% (+ -3%) - в наступні два роки, проте в 2020-му зміни цін на нього не передбачається, свідчить прогноз.
Середньорічне зростання цін на газ для промпідприємств прогнозується: в 2021-му році - на 43,8%, у 2022-му - на 11,7%, в 2023-м - на 8% (всюди + -3%). Як припускає Мінекономіки, промпідприємства очікує зростання цін на електроенергію в 10% в наступні три роки.
Цього року централізоване водопостачання подорожчає на 23% (± 5%), в 2021-м - на 20% (± 5%), в наступні два роки - на 11% і 5% (± 5%), прогнозує Мінекономіки. Аналогічне підвищення цін передбачається і для централізованого водовідведення.
При цьому Мінекономіки вказує, що очікувані надходження від приватизації в поточному році складуть 2 млрд грн, в 2021-м - 6 млрд грн, а також по 8 млрд грн - в 2022-2023 рр.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.