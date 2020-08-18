Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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Ты скучен. Призывы воровать были у тебя с Виталием в теме про парковки, где вы доказывали что украсть машину - это якобы нормально, главное придумать повод.
Про коммуняк смешно, ведь коммунальные совковые схемы с принуждением защищаешь именно ты...
Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.
Про битье вообще не припоминаю чтобы была речь. Я неоднократно писал, что насилие и вымогательство - это оружие преступников. Использовать подобные методы даже против преступника означает опуститься до уровня преступника, где он задавит своим опытом.
_hunter написав:они нам обязаны...
про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужно И обосновываешь ты это какими-то рассуждениями о коммунах-бабушатниках, где так якобы принято и по другому нельзя...
Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз. Никто никому ничего не должен.
Kudrjavuy написав:Такого не существует по определению. За исключением внутри государственного Права.
Полного идеала конечно не бывает, как и полного антипода идеалу. Но чем более цивилизованное и развитое общество, тем более свободный и цивилизованный рынок в этом обществе. Это один из важных критериев определяющих уровень развития общества. Чем больше насилия и принуждения, тем ниже уровень развития такого общества
_hunter написав:Так сейчас все абсолютно так же: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение, не хочешь пользоваться светом/водой -- не пользуяся -- никто "с той стороны" в трубу ничего проталкивать не будет. Цена кажется высокой -- "А ты походи по рынку, поищи дешевле."...
Отнюдь. Я написал заяву на отключение, у меня физически отрезан кран и демонтирован кусок газопровода. Угадаете, начисляют ли мне "транспортировку"? Бинго! Конечно начисляют! мотивируя, что "по нашим данным у вас пломба, а не отключение". Т.е. с их пломбой и отсутствием куска трубы транспортировать мне можно и нужно.
Ты скучен. Призывы воровать были у тебя с Виталием в теме про парковки, где вы доказывали что украсть машину - это якобы нормально, главное придумать повод.
Про коммуняк смешно, ведь коммунальные совковые схемы с принуждением защищаешь именно ты...
Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.
Про битье вообще не припоминаю чтобы была речь. Я неоднократно писал, что насилие и вымогательство - это оружие преступников. Использовать подобные методы даже против преступника означает опуститься до уровня преступника, где он задавит своим опытом.
_hunter написав:они нам обязаны...
про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужно И обосновываешь ты это какими-то рассуждениями о коммунах-бабушатниках, где так якобы принято и по другому нельзя...
Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз. Никто никому ничего не должен.
Ты как всегда ничего не понял. И как и в случае с "парковками" дней через 10-20 наконец-то "дойдет". Ну, я никуда не спешу...
>>> Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал. И я уже начиная уставать писать что сейчас все именно так и есть (за исключением отопления бабушатников -- в нормальных домах -- все ОК). Не хочешь пользоваться газом -- отключаешся и не платишь ни копейки. Не хочешь электричеством -- даже отключаться не нужно -- просто не пользуешся -- и не платишь ни копейки. И в очередной раз прошу в ответ не "а я говорю -- принуждают", а хоть какое-то описание этого принуждения.
>>> про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужно ты опять все перекручиваешь: я говорю "потребил услугу -- обязан заплатить". Если "им" что-то "не нужно" -- пусть не "берут". Все просто -- даже ребенок-первоклашка должен понять.
>>> Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз. И я еще раз повторюсь: сейчас все именно так и есть.
_hunter Вы "абсолютно случайно" не заметили ответ вам выше, через один пост перед вашим последним:
artkoz написав:
_hunter написав:Так сейчас все абсолютно так же: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение, не хочешь пользоваться светом/водой -- не пользуяся -- никто "с той стороны" в трубу ничего проталкивать не будет. Цена кажется высокой -- "А ты походи по рынку, поищи дешевле."...
Отнюдь. Я написал заяву на отключение, у меня физически отрезан кран и демонтирован кусок газопровода. Угадаете, начисляют ли мне "транспортировку"? Бинго! Конечно начисляют! мотивируя, что "по нашим данным у вас пломба, а не отключение". Т.е. с их пломбой и отсутствием куска трубы транспортировать мне можно и нужно.
yanyura написав:_hunter Вы "абсолютно случайно" не заметили ответ вам выше, через один пост перед вашим последним: Отнюдь. Я написал заяву на отключение, у меня физически отрезан кран и демонтирован кусок газопровода. Угадаете, начисляют ли мне "транспортировку"? Бинго! Конечно начисляют! мотивируя, что "по нашим данным у вас пломба, а не отключение". Т.е. с их пломбой и отсутствием куска трубы транспортировать мне можно и нужно.
и поэтому не отвечаете ему?[/quote] Извеняюсь: за простынями текстов "плоскоземельцев" некоторые сообщения банально теряются. По данному конкретному случаю -- брать акт о прекращении газоснабжения и с ним идти в суд на перерасчет стоимости услуг. Можно попробовать в до-судебном порядке то же самое проделать с "Конечно начисляют! мотивируя" -- уж не знаю "кто" это.