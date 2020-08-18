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Рада хоче ліквідувати борги
за комуналку: чи допоможе...

Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:56

  _hunter написав:фактов -- 0, стандартные лозунги комуняк из 17-го года: бей олигархов, воруй --


Ты скучен. Призывы воровать были у тебя с Виталием в теме про парковки, где вы доказывали что украсть машину - это якобы нормально, главное придумать повод.

Про коммуняк смешно, ведь коммунальные совковые схемы с принуждением защищаешь именно ты...

Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.

Про битье вообще не припоминаю чтобы была речь. Я неоднократно писал, что насилие и вымогательство - это оружие преступников. Использовать подобные методы даже против преступника означает опуститься до уровня преступника, где он задавит своим опытом.

  _hunter написав:они нам обязаны...


про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужно :D И обосновываешь ты это какими-то рассуждениями о коммунах-бабушатниках, где так якобы принято и по другому нельзя...

Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз. Никто никому ничего не должен.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:45

  Kudrjavuy написав:Такого не существует по определению.
За исключением внутри государственного Права.


Полного идеала конечно не бывает, как и полного антипода идеалу. Но чем более цивилизованное и развитое общество, тем более свободный и цивилизованный рынок в этом обществе. Это один из важных критериев определяющих уровень развития общества. Чем больше насилия и принуждения, тем ниже уровень развития такого общества :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:06

  _hunter написав:Так сейчас все абсолютно так же: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение, не хочешь пользоваться светом/водой -- не пользуяся -- никто "с той стороны" в трубу ничего проталкивать не будет. Цена кажется высокой -- "А ты походи по рынку, поищи дешевле."...


Отнюдь. Я написал заяву на отключение, у меня физически отрезан кран и демонтирован кусок газопровода. Угадаете, начисляют ли мне "транспортировку"?
Бинго! Конечно начисляют! мотивируя, что "по нашим данным у вас пломба, а не отключение". Т.е. с их пломбой и отсутствием куска трубы транспортировать мне можно и нужно.
artkoz
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:01

И кто ж после этого будет платить, если прощать будут.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:13

  Амвросий написав:
  _hunter написав:фактов -- 0, стандартные лозунги комуняк из 17-го года: бей олигархов, воруй --


Ты скучен. Призывы воровать были у тебя с Виталием в теме про парковки, где вы доказывали что украсть машину - это якобы нормально, главное придумать повод.

Про коммуняк смешно, ведь коммунальные совковые схемы с принуждением защищаешь именно ты...

Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.

Про битье вообще не припоминаю чтобы была речь. Я неоднократно писал, что насилие и вымогательство - это оружие преступников. Использовать подобные методы даже против преступника означает опуститься до уровня преступника, где он задавит своим опытом.

  _hunter написав:они нам обязаны...


про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужно :D И обосновываешь ты это какими-то рассуждениями о коммунах-бабушатниках, где так якобы принято и по другому нельзя...

Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз. Никто никому ничего не должен.

Ты как всегда ничего не понял. И как и в случае с "парковками" дней через 10-20 наконец-то "дойдет". Ну, я никуда не спешу...


>>> Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.
И я уже начиная уставать писать что сейчас все именно так и есть (за исключением отопления бабушатников -- в нормальных домах -- все ОК).
Не хочешь пользоваться газом -- отключаешся и не платишь ни копейки. Не хочешь электричеством -- даже отключаться не нужно -- просто не пользуешся -- и не платишь ни копейки.
И в очередной раз прошу в ответ не "а я говорю -- принуждают", а хоть какое-то описание этого принуждения.


>>> про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужно
ты опять все перекручиваешь: я говорю "потребил услугу -- обязан заплатить". Если "им" что-то "не нужно" -- пусть не "берут". Все просто -- даже ребенок-первоклашка должен понять.


>>> Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз.
И я еще раз повторюсь: сейчас все именно так и есть.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:58

_hunter
Вы "абсолютно случайно" не заметили ответ вам выше, через один пост перед вашим последним:
  artkoz написав:
  _hunter написав:Так сейчас все абсолютно так же: не хочешь пользоваться газом -- пишеш заяву на отключение, не хочешь пользоваться светом/водой -- не пользуяся -- никто "с той стороны" в трубу ничего проталкивать не будет. Цена кажется высокой -- "А ты походи по рынку, поищи дешевле."...


Отнюдь. Я написал заяву на отключение, у меня физически отрезан кран и демонтирован кусок газопровода. Угадаете, начисляют ли мне "транспортировку"?
Бинго! Конечно начисляют! мотивируя, что "по нашим данным у вас пломба, а не отключение". Т.е. с их пломбой и отсутствием куска трубы транспортировать мне можно и нужно.

и поэтому не отвечаете ему?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:26

  yanyura написав:_hunter
Вы "абсолютно случайно" не заметили ответ вам выше, через один пост перед вашим последним:
Отнюдь. Я написал заяву на отключение, у меня физически отрезан кран и демонтирован кусок газопровода. Угадаете, начисляют ли мне "транспортировку"?
Бинго! Конечно начисляют! мотивируя, что "по нашим данным у вас пломба, а не отключение". Т.е. с их пломбой и отсутствием куска трубы транспортировать мне можно и нужно.

и поэтому не отвечаете ему?[/quote]
Извеняюсь: за простынями текстов "плоскоземельцев" некоторые сообщения банально теряются.
По данному конкретному случаю -- брать акт о прекращении газоснабжения и с ним идти в суд на перерасчет стоимости услуг. Можно попробовать в до-судебном порядке то же самое проделать с "Конечно начисляют! мотивируя" -- уж не знаю "кто" это.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  olivera написав:Все, круг замкнулся.

Круг не замкнулся. Государственный орган не выполнил возложенных на него обязательств. При чём тут вообще коммуналка? Мы же не прописку обсуждаем, а вывоз мусора, отопление, газ.

А как по вашему без справки о составе семьи я могу переоформить лицевые счета на свое имя чтобы платить за вывоз мусора, отопление и газ если все эти организации ее требуют? Тут круг именно замкнулся. Это не государственный орган не выполнил возложенные на него обязательства, а государство в лице этого органа не выполнило свои обязательства. А если нет государства то какие вообще могут быть правовые отношения если их некому регулировать? Должны денег и не платят, и что дальше? В суд никто не подаст и эту задолженность не взыщет поскольку суд как и тот государственный орган тоже может не выполнить свои обязательства.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:49

  Амвросий написав:
  Kudrjavuy написав:Такого не существует по определению.
За исключением внутри государственного Права.


Полного идеала конечно не бывает, как и полного антипода идеалу. Но чем более цивилизованное и развитое общество, тем более свободный и цивилизованный рынок в этом обществе. Это один из важных критериев определяющих уровень развития общества. Чем больше насилия и принуждения, тем ниже уровень развития такого общества :)

Тут нет ни цивилизованного ни свободного ни вообще какого-либо рынка. Тут феодализм в чистом виде. Ты должен по факту своего присутствия, а какие там тебе услуги оказываются и оказываются ли вообще никого не интересует.
olivera
 
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