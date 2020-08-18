Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Додано: Чет 27 сер, 2020 10:13

Амвросий написав: _hunter написав: фактов -- 0, стандартные лозунги комуняк из 17-го года: бей олигархов, воруй -- фактов -- 0, стандартные лозунги комуняк из 17-го года: бей олигархов, воруй --



Ты скучен. Призывы воровать были у тебя с Виталием в теме про парковки, где вы доказывали что украсть машину - это якобы нормально, главное придумать повод.



Про коммуняк смешно, ведь коммунальные совковые схемы с принуждением защищаешь именно ты...



Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.



Про битье вообще не припоминаю чтобы была речь. Я неоднократно писал, что насилие и вымогательство - это оружие преступников. Использовать подобные методы даже против преступника означает опуститься до уровня преступника, где он задавит своим опытом.



_hunter написав: они нам обязаны... они нам обязаны...



про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужно И обосновываешь ты это какими-то рассуждениями о коммунах-бабушатниках, где так якобы принято и по другому нельзя...



Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз. Никто никому ничего не должен. Ты скучен. Призывы воровать были у тебя с Виталием в теме про парковки, где вы доказывали что украсть машину - это якобы нормально, главное придумать повод.Про коммуняк смешно, ведьльные совковые схемы с принуждением защищаешь именно ты...Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.Про битье вообще не припоминаю чтобы была речь. Я неоднократно писал, что насилие и вымогательство - это оружие преступников. Использовать подобные методы даже против преступника означает опуститься до уровня преступника, где он задавит своим опытом.про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужноИ обосновываешь ты это какими-то рассуждениями о коммунах-бабушатниках, где так якобы принято и по другому нельзя...Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз. Никто никому ничего не должен.

Ты как всегда ничего не понял. И как и в случае с "парковками" дней через 10-20 наконец-то "дойдет". Ну, я никуда не спешу...>>> Я за свободный цивилизованный рынок, где сделка совершается только по взаимному согласию. И неоднократно это подчеркивал.И я уже начиная уставать писать что сейчас все именно так и есть (за исключением отопления бабушатников -- в нормальных домах -- все ОК).Не хочешь пользоваться газом -- отключаешся и не платишь ни копейки. Не хочешь электричеством -- даже отключаться не нужно -- просто не пользуешся -- и не платишь ни копейки.И в очередной раз прошу в ответ не "а я говорю -- принуждают", а хоть какое-то описание этого принуждения.>>> про "обязаны" опять приписываешь мне свои комплексы. Ведь это ты рассказываешь что люди обязаны платить какому-то олигарху-монополисту за то что им не нужноты опять все перекручиваешь: я говорю "потребил услугу -- обязан заплатить". Если "им" что-то "не нужно" -- пусть не "берут". Все просто -- даже ребенок-первоклашка должен понять.>>> Еще раз повторюсь - я за доброльное волеизъявление, без принуждения, без запугивания и угроз.И я еще раз повторюсь: сейчас все именно так и есть.