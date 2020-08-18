Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Не брать запрещено законом. Не отключают от отопления, даже если будет волеизъявление всех жильцов - у чиновников найдется масса причин почему отключиться нельзя.
Это подход бандитов, вкинуть тебе насильно в сумку гнилую курицу с мусорки, а потом требовать с тебя деньги "за потребленную курицу", которая тебе и даром не нужна.
Ягненка видит он, на до́бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву»
...
- «Ах, я чем виноват?»
- «Молчи! устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
так и тут, "коммунальные услуги" - это только повод. Реальная причина в том что олигархи и чиновники хотят с людей больше денег, они хотят себе новый бентли и т.д. Как сказал Волк - "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Ваши "доводы" - это слова того-же Волка, который рассказывает Ягненку почему он его будет кушать...