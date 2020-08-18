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Рада хоче ліквідувати борги
за комуналку: чи допоможе...

Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:17

  _hunter написав:ты опять все перекручиваешь: я говорю "потребил услугу -- обязан заплатить". Если "им" что-то "не нужно" -- пусть не "берут". Все просто -- даже ребенок-первоклашка должен понять.


Не брать запрещено законом. Не отключают от отопления, даже если будет волеизъявление всех жильцов - у чиновников найдется масса причин почему отключиться нельзя.

Это подход бандитов, вкинуть тебе насильно в сумку гнилую курицу с мусорки, а потом требовать с тебя деньги "за потребленную курицу", которая тебе и даром не нужна.



Ягненка видит он, на до́бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву»
...
- «Ах, я чем виноват?»
- «Молчи! устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.


так и тут, "коммунальные услуги" - это только повод. Реальная причина в том что олигархи и чиновники хотят с людей больше денег, они хотят себе новый бентли и т.д. Как сказал Волк - "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Ваши "доводы" - это слова того-же Волка, который рассказывает Ягненку почему он его будет кушать...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:05

  Амвросий написав:
  _hunter написав:ты опять все перекручиваешь: я говорю "потребил услугу -- обязан заплатить". Если "им" что-то "не нужно" -- пусть не "берут". Все просто -- даже ребенок-первоклашка должен понять.


Не брать запрещено законом. Не отключают от отопления, даже если будет волеизъявление всех жильцов - у чиновников найдется масса причин почему отключиться нельзя.

Опять ложь: есть куча домов, где ОСББ перешло на собственные котельные
https://kp.ua/economics/588268-hlava-os ... 360-hryven
-- один из примеров из далекого 17-го года.
вот Днепр -- 18й год:
http://topnews.kr.ua/society/2018/04/12/115835.html

Примеры/доказательства обратного будут? -- или как обычно: неудобные вопросы будут проигнорированы?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:20

  _hunter написав:есть куча домов, где ОСББ перешло на собственные котельные


не "куча",а единичные случаи. Настолько редкие, что такие события даже в газеты попадают. С ОСББ свои приколы есть. В теории если всем самому заниматься, то может чтото из этого и выйдет, но не все могут позволить себе тратить по 5-6 часов в день на решение проблем дома.

  _hunter написав:Примеры/доказательства обратного будут? -- или как обычно: неудобные вопросы будут проигнорированы?


Приезжай в Украину, поживи тут, вот и будут тебе доказательства. Сам все увидишь. Кто тут живет все это прекрасно знают и видят каждый день.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:26

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Примеры/доказательства обратного будут? -- или как обычно: неудобные вопросы будут проигнорированы?


Приезжай в Украину, поживи тут, вот и будут тебе доказательства. Сам все увидишь. Кто тут живет все это прекрасно знают и видят каждый день.

И опять ложь :( Похоже нужно у модератора лычку "звездобол" просить...
Лично знаю людей, сделавших в своем доме ОСББ и отключивших этот самый дом от ЦО.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:33

  _hunter написав:И опять ложь :(


Ложь тут только у тебя. Ты же за зарплату тут пишешь, рассказываешь как все должны платить олигархам отфонарные тарифы за навязанные услуги.

  _hunter написав:Лично знаю людей, сделавших в своем доме ОСББ и отключивших этот самый дом от ЦО.


тоже знаю, доверили управление домом мошеннице, которая собирала деньги с жильцов в течении года и счета не оплачивала, теперь думают как с долгом расчитаться и что дальше делать. Мало кто хочет в такую-же халэпу попасть, поэтому в ОСББ переходить дурных нет. А самому бросать свою работу и лично заниматься делами дома желающих нет.


Нет никаких долгов за коммунальные услуги. Они все фиктивные. Если ктото не платит больше месяца - это решается банальным отключением от услуги. Месячная сумма взыскивается через суд. Всё.

Если ктото предоставляет услуги не получая за это оплату более месяца и не оформив кредитный договор, значит этот ктото предоставляет услугу добровольно и бесплатно, по собственному желанию. Долг за бесплатное предоставление услуги возникать не может.


Точно также и с работой. Если работодатель не платит зарплату в течении месяца - нормальный человек увольняется и взыскивает зарплату через суд. Продолжают "работать" без зарплаты только паразиты и халявщики, которым нужна не зарплата а формальное начисление долга за ничегонеделание.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 31 сер, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:43

  Амвросий написав:
  _hunter написав:И опять ложь :(


Ложь тут только у тебя.

Доказательства будут? -- или пустой треп, как обычно?..
_hunter
 
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